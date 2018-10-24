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В Гомеле Александр Лукашенко и Пётр Порошенко проведут встречу в формате «один на один»

25.10.2018 10:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября примет участие в пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле Александр Лукашенко и Пётр Порошенко проведут встречу в формате «один на один»

Ожидается, что мероприятие также посетит президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке Форума главы государств проведут встречу в формате «один на один». Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.

I Форум регионов Беларуси и Украины стартует в Гомеле: план мероприятий

По итогам Форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября примет участие в пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в...
 
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