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Американская художница нарисовала персонажей Disney в стиле прерафаэлитов

25.10.2018 10:31 — Разное | СТВ  
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Новости США. Американская художница Хизер Тирер показала своё видение персонажей Диснея. Создавала она свои картины под влиянием живописи прерафаэлитов. Это направление в искусстве появилось во второй половине 19 века.  

Живописцы того времени хотели отойти от привычных норм и подражания предыдущим мастерам. Хизер также желала привнести нечто новое, а не следовать тому, какими уже показали героев мультфильмов.  

Британский актёр побывал в космосе во время клинической смерти. Теперь он художник  

Тирер поставила себе задачу отразить главные черты характеров персонажей – отвагу, доброту, заботу, решимость и многие другие.  

Американская художница нарисовала персонажей Disney в стиле прерафаэлитов
Фото: heathertheurer.com  

На сайте художницы рассказывается, что она не имеет формального образования в области искусства. Все работы Хизер являются результатом многолетнего наблюдения за людьми, животными и окружающим миром в целом.  

Тирер нравится изучать новые методы и способы создания своих произведений. Тем не менее, у художницы есть предпочтения – она использует множество слоёв (до 20) краски и глазурей, чтобы достичь желаемой глубины и детализации.  

Работы Хизер получили международное признание, а сама художница завоевала награды различных организаций, посвящённых искусству, например, Art Renewal Center, Artist's Magazine and Spectrum, Lucca Comics and Games.  

Осенью прошлого года мы назвали семёрку самых ярких злодеев из мультфильмов.  

Один из них – плюшевый мишка (здесь подробнее).  

 
 
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Новости США. Американская художница Хизер Тирер показала своё видение персонажей Диснея. Создавала она свои картины под влиянием живописи прерафаэлитов. Это...
 
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