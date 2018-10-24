Американская художница нарисовала персонажей Disney в стиле прерафаэлитов

Новости США. Американская художница Хизер Тирер показала своё видение персонажей Диснея. Создавала она свои картины под влиянием живописи прерафаэлитов. Это направление в искусстве появилось во второй половине 19 века.

Живописцы того времени хотели отойти от привычных норм и подражания предыдущим мастерам. Хизер также желала привнести нечто новое, а не следовать тому, какими уже показали героев мультфильмов.

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Тирер поставила себе задачу отразить главные черты характеров персонажей – отвагу, доброту, заботу, решимость и многие другие.



Фото: heathertheurer.com

На сайте художницы рассказывается , что она не имеет формального образования в области искусства. Все работы Хизер являются результатом многолетнего наблюдения за людьми, животными и окружающим миром в целом.

Тирер нравится изучать новые методы и способы создания своих произведений. Тем не менее, у художницы есть предпочтения – она использует множество слоёв (до 20) краски и глазурей, чтобы достичь желаемой глубины и детализации.

Работы Хизер получили международное признание, а сама художница завоевала награды различных организаций, посвящённых искусству, например, Art Renewal Center, Artist's Magazine and Spectrum, Lucca Comics and Games.

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