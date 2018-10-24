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В Гродненской области убрали более 70% площадей сахарной свёклы
Новости Беларуси. Гродненская область – лидер в стране по урожаю сахарной свёклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйствах региона убирают около 500 центнеров с гектара.
А в Гродненском районе урожайность и вовсе свыше 700 центнеров. Уборка сейчас в самом разгаре – свёклоуборочные комбайны уже обработали больше 70% площадей и накопали свыше миллиона тонн сладкого корнеплода.
Именно в конце октября свёкла набирает максимальную сахаристость – показатель выше прошлогоднего. И это несмотря на то, что летняя засуха не способствовала урожаю.
Дмитрий Брукиш, первый заместитель председателя СПК имени Сенько:
Хозяйства Гродненского региона полностью покрывают потребность в сырье Скидельского сахарного завода. Также свёклу везут на предприятия Городеи, Жабинки и Слуцка. Напомним, по поручению главы государства все осенние сельхозработы на полях должны завершиться до 7 ноября.
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Новости Беларуси. Гродненская область – лидер в стране по урожаю сахарной свёклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйствах региона убирают...
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