Профсоюзы Беларуси приглашают на бесплатные юридические консультации

Новости Беларуси. 25 октября больше сотни инспекторов готовы оказать правовую помощь совершенно бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Специалисты разъяснят всем желающим нюансы трудоустройства и защиты прав, также актуальна тема своевременной выплаты заработной платы.

Только за первое полугодие 2018 профсоюзные юристы проконсультировали почти 80 тысяч человек. По их требованию работникам возвращено более двух миллионов рублей, которые не были выплачены или незаконно удержаны.