Мост через Свислочь возле «Банка развития» планируют ввести в эксплуатацию в мае 2019 года. Сейчас также идет обследование двух важных путепроводов на пересечении с МКАД. Об этом пишет агентство «Минск-Новости» .



Фото: «Минск-Новости»

Директор ГП «Горавтомост» Валерий Уласевич говорит, что капитальный ремонт путепровода возле «Банка развития» проводится в три этапа. «В мае планируем его полностью ввести в эксплуатацию», — добавил он.

Кроме того, экспертная группа Белорусского дорожного научно-исследовательского института обследует сейчас два мостовых сооружения на МКАД, на 2-м и 24-м километрах — на пересечении кольцевой с улицей Скорины и с проспектом Дзержинского. По итогам их заключений будут приняты решения о целесообразности и сроках капремонта либо реконструкции данных объектов.

Уласевич также добавил, что из 103 мостов и путепроводов, находящихся на балансе «Горавтомоста», 20 нуждаются в капремонте, причем 9 из них — в срочном.

— 12 мостов и путепроводов эксплуатируются менее 10 лет, 38 — от 11 до 25 лет, 37 — от 26 до 50 лет, 16 — более полувека. При этом межремонтный период этих сооружений зависит от ряда факторов и в среднем варьируется в диапазоне 10−25 лет, — сказал директор.