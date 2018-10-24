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Когда отремонтируют мост возле "Банка развития" и какие путепроводы на МКАД обследуют в Минске

25.10.2018 11:04 — Разное | Tut.by  
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Мост через Свислочь возле «Банка развития» планируют ввести в эксплуатацию в мае 2019 года. Сейчас также идет обследование двух важных путепроводов на пересечении с МКАД. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: «Минск-Новости»

Директор ГП «Горавтомост» Валерий Уласевич говорит, что капитальный ремонт путепровода возле «Банка развития» проводится в три этапа. «В мае планируем его полностью ввести в эксплуатацию», — добавил он.

Кроме того, экспертная группа Белорусского дорожного научно-исследовательского института обследует сейчас два мостовых сооружения на МКАД, на 2-м и 24-м километрах — на пересечении кольцевой с улицей Скорины и с проспектом Дзержинского. По итогам их заключений будут приняты решения о целесообразности и сроках капремонта либо реконструкции данных объектов.

Уласевич также добавил, что из 103 мостов и путепроводов, находящихся на балансе «Горавтомоста», 20 нуждаются в капремонте, причем 9 из них — в срочном.

— 12 мостов и путепроводов эксплуатируются менее 10 лет, 38 — от 11 до 25 лет, 37 — от 26 до 50 лет, 16 — более полувека. При этом межремонтный период этих сооружений зависит от ряда факторов и в среднем варьируется в диапазоне 10−25 лет, — сказал директор.

 
Теги: Минск
 
 
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Капитальный ремонт путепровода возле "Банка развития" проводится в три этапа.
 
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