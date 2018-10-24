Минжилкомхоз предлагает увеличить перерасчет за некачественную воду

Об этом заявил заместитель министра Виталий Смирнов, сообщает БЕЛТА .

Разработанный проект постановления правительства предусматривает как ужесточение действующих норм перерасчета за неоказанные либо некачественно оказанные основные жилищно-коммунальные услуги, а также введение новых норм.

По словам чиновника, перерасчет платы питьевую воду, которая не соответствует установленным санитарным нормам и правилам, составляет 10%.

С 2019 года предлагают увеличить размер перерасчёта. Благодаря такой мере организации ЖКХ быстрее обеспечат население качественной питьевой водой.

Также предусмотрено снижение на 10 % платы за услуги по водоснабжению, водоотведению, электро- и газоснабжению, если произойдёт перерыв при их оказании на срок, превышающий установленный законодательством.



