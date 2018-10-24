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Минжилкомхоз предлагает увеличить перерасчет за некачественную воду

25.10.2018 11:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Минжилкомхоз предлагает увеличить перерасчет за некачественную воду
Фото из открытых источников

Об этом заявил заместитель министра Виталий Смирнов, сообщает БЕЛТА.

Разработанный проект постановления правительства предусматривает как ужесточение действующих норм перерасчета за неоказанные либо некачественно оказанные  основные жилищно-коммунальные услуги, а также введение новых норм.

По словам чиновника, перерасчет платы питьевую воду, которая  не соответствует установленным санитарным нормам и правилам, составляет 10%.

С 2019 года предлагают увеличить размер перерасчёта. Благодаря такой мере организации ЖКХ быстрее обеспечат население качественной питьевой водой.

Также предусмотрено снижение на 10 % платы за услуги по водоснабжению, водоотведению, электро- и газоснабжению, если произойдёт перерыв при их оказании на срок, превышающий установленный законодательством.

 

 

 
 
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С 2019 года предлагают увеличить размер перерасчёта. Благодаря такой мере организации ЖКХ быстрее обеспечат население качественной питьевой водой.
 
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