Платежная система Alipay может появиться в Беларуси





Представители белорусского посольства в КНР на встрече с представителями крупнейшей компании Alipay обсуждали возможность запуска данной платежной системы в нашей стране.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и пришли к договоренности организовать визит представителей компании Alipay в Беларусь, сообщается на сайте посольства. Также сообщается, что стороны договорились установить на территории белорусского посольства в Пекине платежный терминал компании.

Alipay входит в группу Alibaba, в подчинении у которой также находится система онлайн-торговли AliExpress.