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Платежная система Alipay может появиться в Беларуси
25.10.2018 11:14 — Разное | Ежедневник
Представители белорусского посольства в КНР на встрече с представителями крупнейшей компании Alipay обсуждали возможность запуска данной платежной системы в нашей стране.
Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и пришли к договоренности организовать визит представителей компании Alipay в Беларусь, сообщается на сайте посольства. Также сообщается, что стороны договорились установить на территории белорусского посольства в Пекине платежный терминал компании.
Alipay входит в группу Alibaba, в подчинении у которой также находится система онлайн-торговли AliExpress.
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Представители белорусского посольства в КНР на встрече с представителями крупнейшей компании Alipay обсуждали возможность запуска данной платежной системы в нашей...
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