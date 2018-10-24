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Платежная система Alipay может появиться в Беларуси

25.10.2018 11:14 — Разное | Ежедневник  
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Платежная система Alipay может появиться в Беларуси

Представители белорусского посольства в КНР на встрече с представителями крупнейшей компании Alipay обсуждали возможность запуска данной платежной системы в нашей стране.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и пришли к договоренности организовать визит представителей компании Alipay в Беларусь, сообщается на сайте посольства. Также сообщается, что стороны договорились установить на территории белорусского посольства в Пекине платежный терминал компании.

Alipay входит в группу Alibaba, в подчинении у которой также находится система онлайн-торговли AliExpress.

 
 
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Представители белорусского посольства в КНР на встрече с представителями крупнейшей компании Alipay обсуждали возможность запуска данной платежной системы в нашей...
 
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