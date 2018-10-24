В Антарктиде заметили второй идеальный айсберг

На днях специалисты NASA опубликовали фотографию айсберга безупречной прямоугольной формы. Сейчас они поделились новыми снимками того региона — выяснилось, что «идеальных» айсбергов в действительности было как минимум два.

Посмотрите еще раз на первое фото. Большая часть айсберга за кадром, поэтому нельзя сказать наверняка, что он прямоугольный. Но два прямых угла и плоская поверхность уже делают его мечтой перфекциониста.



Фото: NASA / Jeremy Harbeck

А вот он же под другим углом. Выглядит весьма прямоугольным.



Фото: NASA / Jeremy Harbeck

Полярники поделились и фотографиями второго прямоугольного айсберга. Его углы не такие правильные, но ровные грани все равно контрастируют со всем, что вокруг.



Слева — знаменитый прямоугольный айсберг, справа — новый "идеальный" айсберг, на горизонте — гигантский айсберг A68.



Фото: NASA / Jeremy Harbeck

Есть и видео пролета над областью с плоскими — точнее столообразными — айсбергами.







Фото: NASA / Jeremy Harbeck



Фото: NASA / Jeremy Harbeck



Фото: NASA / Jeremy Harbeck

Напомним, в природе существует несколько видов айсбергов. Первые представляют собой огромные треугольники (призмы), возвышающиеся над поверхностью воды. Вторые — большие плиты с вертикальными сторонами, которые называют столообразными айсбергами. Именно к и относится сфотографированный NASA айсберг.