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В Антарктиде заметили второй идеальный айсберг

25.10.2018 11:26 — Разное | Tut.by  
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На днях специалисты NASA опубликовали фотографию айсберга безупречной прямоугольной формы. Сейчас они поделились новыми снимками того региона — выяснилось, что «идеальных» айсбергов в действительности было как минимум два.

Посмотрите еще раз на первое фото. Большая часть айсберга за кадром, поэтому нельзя сказать наверняка, что он прямоугольный. Но два прямых угла и плоская поверхность уже делают его мечтой перфекциониста.


Фото: NASA / Jeremy Harbeck

А вот он же под другим углом. Выглядит весьма прямоугольным.


Фото: NASA / Jeremy Harbeck

Полярники поделились и фотографиями второго прямоугольного айсберга. Его углы не такие правильные, но ровные грани все равно контрастируют со всем, что вокруг.


Слева — знаменитый прямоугольный айсберг, справа — новый "идеальный" айсберг, на горизонте — гигантский айсберг A68.

Фото: NASA / Jeremy Harbeck

Есть и видео пролета над областью с плоскими — точнее столообразными — айсбергами.



Фото: NASA / Jeremy Harbeck

Фото: NASA / Jeremy Harbeck

Фото: NASA / Jeremy Harbeck

Напомним, в природе существует несколько видов айсбергов. Первые представляют собой огромные треугольники (призмы), возвышающиеся над поверхностью воды. Вторые — большие плиты с вертикальными сторонами, которые называют столообразными айсбергами. Именно к и относится сфотографированный NASA айсберг.

 
 
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Прямые углы и плоская поверхность делают его мечтой перфекциониста.
 
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