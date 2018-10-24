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В Антарктиде заметили второй идеальный айсберг
На днях специалисты NASA
Посмотрите еще раз на первое фото. Большая часть айсберга за кадром, поэтому нельзя сказать наверняка, что он прямоугольный. Но два прямых угла и плоская поверхность уже делают его мечтой перфекциониста.
А вот он же под другим углом. Выглядит весьма прямоугольным.
Полярники поделились и фотографиями второго прямоугольного айсберга. Его углы не такие правильные, но ровные грани все равно контрастируют со всем, что вокруг.
Есть и видео пролета над областью с плоскими — точнее столообразными — айсбергами.
Напомним, в природе существует несколько видов айсбергов. Первые представляют собой огромные треугольники (призмы), возвышающиеся над поверхностью воды. Вторые — большие плиты с вертикальными сторонами, которые называют столообразными айсбергами. Именно к и относится сфотографированный NASA айсберг.
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Прямые углы и плоская поверхность делают его мечтой перфекциониста.
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