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Гоночное такси за 199 евро: Jaguar предлагает прокатиться по Нюрбургрингу на седане-рекордсмене

25.10.2018 11:23 — Разное | Tut.by  
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Посетители немецкой трассы Нюрбургринг теперь могут совершить запоминающуюся поездку по легендарному гоночному треку на самом быстром серийном седане от Jaguar.


В качестве гоночного такси выступит седан XE SV Project 8, тираж которого ограничен 300 экземплярами, а стоимость составляет около 190 тысяч долларов. В ноябре прошлого года седан, оснащенный 600-сильным двигателем V8 5.0 с нагнетателем, побил мировой рекорд среди седанов, преодолев круг Нюрбургринга за 7 минут и 21,23 секунды.

Теперь профессиональные водители Jaguar могут прокатить всех желающих по трассе «Зеленый ад» на скорости свыше 250 км/ч. На треке длиной 20,8 км с 73 крутыми виражами пассажиры смогут ощутить на себе силу боковых перегрузок в скоростных поворотах более чем в 1,3g. На одном из самых сложных — Karussell — сила перегрузки может достигать 1,8g. Двухместная версия Project 8 Race Taxi с пакетом Track Pack дополнит 575-сильную четырехместную версию XJR575 Race Taxi.


Заезды на гоночном такси Jaguar будут доступны для всех желающих до середины ноября 2018 года, а также после открытия нового сезона в 2019 году. Стоимость поездки — 199 евро.

 
 
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Самые быстрые серийные седаны в мире будут использоваться на Нюрбургринге. Прокатиться по легендарной трассе на 600-сильном Jaguar можно за 199 евро.
 
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