Гоночное такси за 199 евро: Jaguar предлагает прокатиться по Нюрбургрингу на седане-рекордсмене

Посетители немецкой трассы Нюрбургринг теперь могут совершить запоминающуюся поездку по легендарному гоночному треку на самом быстром серийном седане от Jaguar.





В качестве гоночного такси выступит седан XE SV Project 8 , тираж которого ограничен 300 экземплярами, а стоимость составляет около 190 тысяч долларов. В ноябре прошлого года седан, оснащенный 600-сильным двигателем V8 5.0 с нагнетателем, побил мировой рекорд среди седанов, преодолев круг Нюрбургринга за 7 минут и 21,23 секунды.

Теперь профессиональные водители Jaguar могут прокатить всех желающих по трассе «Зеленый ад» на скорости свыше 250 км/ч. На треке длиной 20,8 км с 73 крутыми виражами пассажиры смогут ощутить на себе силу боковых перегрузок в скоростных поворотах более чем в 1,3g. На одном из самых сложных — Karussell — сила перегрузки может достигать 1,8g. Двухместная версия Project 8 Race Taxi с пакетом Track Pack дополнит 575-сильную четырехместную версию XJR575 Race Taxi.





Заезды на гоночном такси Jaguar будут доступны для всех желающих до середины ноября 2018 года, а также после открытия нового сезона в 2019 году. Стоимость поездки — 199 евро.