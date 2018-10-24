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Футболист "Интера"лег за стенкой, чтобы заблокировать штрафной удар "Барселоны"

25.10.2018 11:19 — Разное | Tut.by  
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Полузащитник «Интера» Марцело Брозович как мог пытался уберечь ворота от мячей «Барселоны».


Фото: Reuters

Во втором тайме он лег во время штрафного Суареса — на случай, если мяч пролетит под стенкой. Сработало! Стенка подпрыгнула, и хорват заблокировал удар.

Месси понравилось.

Брозович старался (у него два отбора, два блока и четыре фола), но «Интер» не ушел от поражения — «Барселона» забила два гола.

В миланском дерби Брозович совершил более впечатляющий подвиг. Он пробежал 12,5 км — много, но это не главное. Весь второй тайм хорват пробегал с травмой бедра. Как пишет La Gazzetta dello Sport, чтобы мышцы не остыли, он весь перерыв крутил педали на велотренажере. На второй тайм вышел с фиксирующей повязкой и в итоге доиграл до финального свистка.

Кстати, двойная стенка — не изобретение Брозовича. Примерно такую конструкцию можно увидеть и в чемпионате России. Полузащитник «Спартака» Фернандо иногда садится на одно колено за партнерами, чтобы накрыть пролетевший под стенкой мяч.


Фото: vk.com/fckrasnodar
 
 
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Полузащитник "Интера" Марцело Брозович как мог пытался уберечь ворота от мячей "Барселоны".
 
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