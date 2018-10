Полузащитник «Интера» Марцело Брозович как мог пытался уберечь ворота от мячей «Барселоны».

Во втором тайме он лег во время штрафного Суареса — на случай, если мяч пролетит под стенкой. Сработало! Стенка подпрыгнула, и хорват заблокировал удар.

Lionel Messi’s reaction

That’s how to defend the under-the-wall free-kick ✅