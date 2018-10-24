Полузащитник «Интера» Марцело Брозович как мог пытался уберечь ворота от мячей «Барселоны».



Фото: Reuters

Во втором тайме он лег во время штрафного Суареса — на случай, если мяч пролетит под стенкой. Сработало! Стенка подпрыгнула, и хорват заблокировал удар.

Lionel Messi’s reaction That’s how to defend the under-the-wall free-kick ✅ Marcelo Brozovic had done his homework this week… pic.twitter.com/7U8AKKQs5k — Football on BT Sport (@btsportfootball) 24 октября 2018 г.

Месси понравилось.

On a loop. Forever. Please. pic.twitter.com/LJiWv4OuyW — Football on BT Sport (@btsportfootball) 24 октября 2018 г.

Брозович старался (у него два отбора, два блока и четыре фола), но «Интер» не ушел от поражения — «Барселона» забила два гола.

В миланском дерби Брозович совершил более впечатляющий подвиг. Он пробежал 12,5 км — много, но это не главное. Весь второй тайм хорват пробегал с травмой бедра. Как пишет La Gazzetta dello Sport, чтобы мышцы не остыли, он весь перерыв крутил педали на велотренажере. На второй тайм вышел с фиксирующей повязкой и в итоге доиграл до финального свистка.

Кстати, двойная стенка — не изобретение Брозовича. Примерно такую конструкцию можно увидеть и в чемпионате России. Полузащитник «Спартака» Фернандо иногда садится на одно колено за партнерами, чтобы накрыть пролетевший под стенкой мяч.



Фото: vk.com/fckrasnodar