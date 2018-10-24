Средняя зарплата в сентябре составила Br 963,6

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В Национальном статистическом комитете подсчитали начисленную среднюю заработную плату работников в Беларуси в сентябре 2018 года.

По официальным данным, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в сентябре текущего года составила 963,6 рубля.

Самый высокий показатель традиционно в Минске, где средняя зарплата составила 1319,5 рублей. В Минской области — 954,1 рубля, в Гомельской — 880,9 рублей, Брестской — 843,7 рубля, Гродненской — 837,4 рубля, в Витебской — 827,7 рублей, в Могилевской — 817,2 рублей.

В августе средняя зарплата в Беларуси составляла 987,5 рубля.