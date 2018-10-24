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Минский моторный завод выпустил новую модель двигателя
25.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" начало производство малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-3,6DTI, сообщили
Для компоновки нового двигателя разработано около 300 наименований деталей, 90% из которых ранее не использовались в отечественном моторостроении. При его проектировании и создании применялись современные конструкторские решения. Они обеспечили экономичность, оптимизацию габаритов двигателя, улучшение наполняемости цилиндров, рабочего процесса и процесса сгорания топлива.
Двигатель создавался по специальному заказу для нового погрузчика "Амкодор", может использоваться в тракторах, дорожно-строительной технике. Возможна его автомобильная модификация с установкой на грузовики "ГАЗон Next".
"Новая модель двигателя позволит эффективно конкурировать с производителями в странах СНГ. В частности, MMZ-3,6DTI станет альтернативой двигателям серии 534 производства Ярославского моторного завода", - отметили в пресс-службе.
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ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" начало производство малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-3,6DTI, сообщили БЕЛТА в...
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