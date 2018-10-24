|
Мингорисполком и облисполкомы проведут 27 октября прямые телефонные линии
25.10.2018 11:29 — Разное | Аргументы и факты
Прямые телефонные линии состоятся 27 октября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает
Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)