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Мингорисполком и облисполкомы проведут 27 октября прямые телефонные линии

25.10.2018 11:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Мингорисполком и облисполкомы проведут 27 октября прямые телефонные линии
Фото из открытых источников

Прямые телефонные линии состоятся 27 октября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

  • заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),
  • первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),
  • заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),
  • заместитель председателя Гродненского облисполкома Лискович Виктор Андреевич (80152735644),
  • управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),
  • заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869),
  • управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.


 

 
 
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Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.
 
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