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В Евросоюзе запретили пластиковую посуду

25.10.2018 10:34 — Разное | Партизан  
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Европейский парламент проголосовал за полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика на территории всего Евросоюза. Новый закон вступит в силу к 2021 году. Об этом сообщили BBC News.



Помимо одноразовых приборов и посуды, на территории ЕС запретят ватные палочки, трубочки для питья, пластиковые мешалки для коктейлей и палочки для воздушных шаров. Предлагается также ограничить использование одноразовых емкостей для еды и питья, таких как пластиковые стаканчики.

За запрет, предложенный в мае этого года, проголосовал 571 депутат, 53 выступили против. Запрет призван повлиять на решение проблемы загрязнения Мирового океана. По заявлению одного из членов парламента, «если ничего не предпринять, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы».

В европейских водах каждый год оказывается около 150 тысяч тонн пластика. Это лишь небольшая часть из 8 миллионов тонн по всему миру. Морские животные случайно поедают пластиковый мусор и умирают. Как пишет Guardian, микрочастицы пластика часто попадают из океана в пищу людей. Последствия этого явления до конца не изучены.

 
 
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Европейский парламент проголосовал за полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика на территории всего Евросоюза. Новый закон...
 
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