В Евросоюзе запретили пластиковую посуду









Помимо одноразовых приборов и посуды, на территории ЕС запретят ватные палочки, трубочки для питья, пластиковые мешалки для коктейлей и палочки для воздушных шаров. Предлагается также ограничить использование одноразовых емкостей для еды и питья, таких как пластиковые стаканчики.





За запрет, предложенный в мае этого года, проголосовал 571 депутат, 53 выступили против. Запрет призван повлиять на решение проблемы загрязнения Мирового океана. По заявлению одного из членов парламента, «если ничего не предпринять, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы».





В европейских водах каждый год оказывается около 150 тысяч тонн пластика. Это лишь небольшая часть из 8 миллионов тонн по всему миру. Морские животные случайно поедают пластиковый мусор и умирают. Как пишет Guardian, микрочастицы пластика часто попадают из океана в пищу людей. Последствия этого явления до конца не изучены.