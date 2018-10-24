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Всё, что вам нужно знать о переписи населения в 2019 году

25.10.2018 11:27 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 25 октября, на Национальном правовом интернет-портале опубликовали всю информацию о переписи населения в 2019 году − даты, способ сбора информации и так далее. Мы уже писали, что за счёт Минфина застраховали планшеты переписчиков, а беларусов спросят, хотят ли они уехать из страны. 

Перепись населения пройдёт с 4 по 30 октября 2019 года. При сборе персональных данных респондентов не будут учитывать события, которые произошли после даты проведения переписи. Документы заполнят на умерших после 4 октября 2019 года, но не заполнят на детей, родившихся после этой даты.

Чьи данные перепишут

  • Граждан Беларуси, иностранцев и людей без гражданства, которые постоянно или временно живут/пребывают в Беларуси;
     
  • Граждан Беларуси, иностранцев и людей без гражданства, которые постоянно живут в Беларуси, но на момент переписи временно выехали в другую страну (если вы выехали на срок больше года, то на вас документы заполнять не станут). 

Место постоянного жительства − это населенный пункт, жилой дом, квартира, другое жилое или нежилое помещение, которое используют для проживания и где респондент проводит большую часть времени (может не совпадать с адресом, по которому он зарегистрирован).

Способы сбора персональных данных

  • Опрос переписчиками каждого совершеннолетнего респондента и заполнение документов при обходе домов/квартир;
     
  • При посещении респондентами переписных участков, которые создатут органы госстатистики;
     
  • Заполнение респондентами переписных листов через интернет.

Персональные данные будут обезличены. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева говорила, что вся информация уйдёт «только для органов госстатистики. Никакие налоговое органы получать информацию не будут. Работаем над безопасностью этих данных».

Во время проведения переписи ежедневно с 9:00 до 21:00 будет работать колл-центр для консультирования беларусов. 

Про что будут спрашивать

Всего в новом опроснике будет 49 вопросов. Беларусов спросят, почему они работают не на территории своего региона, поинтересуются дополнительным образованием. Будут вопросы на тему сельского хозяйства и домохозяйства – например, есть ли у семьи в подсобном хозяйстве скот, плодовые деревья. Женщин спросят, хотят ли они иметь детей, а также каждый беларус ответит, планирует ли он уехать из страны.

У переписчиков будет новое оборудование − планшеты. Они будут настроены таким образом, что опрашиваемые не смогут назвать себя эльфами или гномами − только определенная национальность либо «другая национальность». 

Итоги переписи

Итоговые данные переписи опубликуют в свободном доступе:

  • До 3 февраля 2020 года подготовят предварительные данные о численности населения с распределением на городское и сельское, по полу, по республике, по областям и городу Минску;
     
  • До 1 июня 2020 года опубликуют основные итоговые данные о численности населения по республике, областям и городу Минску. Будет распределение по полу, возрасту, национальности, языку, образованию, состоянию в браке, источникам средств существования;
     
  • До 1 июля 2020 года подготовят итоговые данные переписи по вопросам сельскохозяйственной деятельности  касающимся сельскохозяйственной деятельности.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 25 октября, на Национальном правовом интернет-портале опубликовали всю информацию о переписи населения в 2019 году − даты, способ сбора информации и так...
 
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