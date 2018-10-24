Всё, что вам нужно знать о переписи населения в 2019 году

Сегодня, 25 октября, на Национальном правовом интернет-портале опубликовали всю информацию о переписи населения в 2019 году − даты, способ сбора информации и так далее. Мы уже писали, что за счёт Минфина застраховали планшеты переписчиков, а беларусов спросят , хотят ли они уехать из страны.

Перепись населения пройдёт с 4 по 30 октября 2019 года. При сборе персональных данных респондентов не будут учитывать события, которые произошли после даты проведения переписи. Документы заполнят на умерших после 4 октября 2019 года, но не заполнят на детей, родившихся после этой даты.

Чьи данные перепишут

Граждан Беларуси, иностранцев и людей без гражданства, которые постоянно или временно живут/пребывают в Беларуси;



Граждан Беларуси, иностранцев и людей без гражданства, которые постоянно живут в Беларуси, но на момент переписи временно выехали в другую страну (если вы выехали на срок больше года, то на вас документы заполнять не станут).

Место постоянного жительства − это населенный пункт, жилой дом, квартира, другое жилое или нежилое помещение, которое используют для проживания и где респондент проводит большую часть времени (может не совпадать с адресом, по которому он зарегистрирован).

Способы сбора персональных данных

Опрос переписчиками каждого совершеннолетнего респондента и заполнение документов при обходе домов/квартир;



При посещении респондентами переписных участков, которые создатут органы госстатистики;



Заполнение респондентами переписных листов через интернет.

Персональные данные будут обезличены. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева говорила , что вся информация уйдёт «только для органов госстатистики. Никакие налоговое органы получать информацию не будут. Работаем над безопасностью этих данных».

Во время проведения переписи ежедневно с 9:00 до 21:00 будет работать колл-центр для консультирования беларусов.

Про что будут спрашивать

Всего в новом опроснике будет 49 вопросов. Беларусов спросят, почему они работают не на территории своего региона, поинтересуются дополнительным образованием. Будут вопросы на тему сельского хозяйства и домохозяйства – например, есть ли у семьи в подсобном хозяйстве скот, плодовые деревья. Женщин спросят, хотят ли они иметь детей, а также каждый беларус ответит, планирует ли он уехать из страны.

У переписчиков будет новое оборудование − планшеты. Они будут настроены таким образом, что опрашиваемые не смогут назвать себя эльфами или гномами − только определенная национальность либо «другая национальность».

Итоги переписи

Итоговые данные переписи опубликуют в свободном доступе:

До 3 февраля 2020 года подготовят предварительные данные о численности населения с распределением на городское и сельское, по полу, по республике, по областям и городу Минску;



До 1 июня 2020 года опубликуют основные итоговые данные о численности населения по республике, областям и городу Минску. Будет распределение по полу, возрасту, национальности, языку, образованию, состоянию в браке, источникам средств существования;



До 1 июля 2020 года подготовят итоговые данные переписи по вопросам сельскохозяйственной деятельности касающимся сельскохозяйственной деятельности.