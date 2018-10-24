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Всё, что вам нужно знать о переписи населения в 2019 году
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Сегодня, 25 октября, на Национальном правовом интернет-портале
Перепись населения пройдёт с 4 по 30 октября 2019 года. При сборе персональных данных респондентов не будут учитывать события, которые произошли после даты проведения переписи. Документы заполнят на умерших после 4 октября 2019 года, но не заполнят на детей, родившихся после этой даты.
Чьи данные перепишут
Место постоянного жительства − это населенный пункт, жилой дом, квартира, другое жилое или нежилое помещение, которое используют для проживания и где респондент проводит большую часть времени (может не совпадать с адресом, по которому он зарегистрирован).
Способы сбора персональных данных
Персональные данные будут обезличены. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева
Во время проведения переписи ежедневно с 9:00 до 21:00 будет работать колл-центр для консультирования беларусов.
Про что будут спрашивать
Всего в новом опроснике будет 49 вопросов. Беларусов спросят, почему они работают не на территории своего региона, поинтересуются дополнительным образованием. Будут вопросы на тему сельского хозяйства и домохозяйства – например, есть ли у семьи в подсобном хозяйстве скот, плодовые деревья. Женщин спросят, хотят ли они иметь детей, а также каждый беларус ответит, планирует ли он уехать из страны.
У переписчиков будет новое оборудование − планшеты. Они будут настроены таким образом, что опрашиваемые не смогут назвать себя эльфами или гномами − только определенная национальность либо «другая национальность».
Итоги переписи
Итоговые данные переписи опубликуют в свободном доступе:
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Сегодня, 25 октября, на Национальном правовом интернет-портале опубликовали всю информацию о переписи населения в 2019 году − даты, способ сбора информации и так...
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