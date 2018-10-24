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Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа за один доллар
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Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа «Велотренажёр» подросткам из Уэльса. Эта сделка обошлась им в один доллар,
В ближайшее время молодые люди займутся сценарием, а к Рождеству начнут съёмки. Они не смогут получить прибыль с проката картины, но хотят попасть на кинофестивали. По данным The Guardian, эти подростки − студенты Blaenau Gwent Film Academy. В работе над фильмом ребятам поможет местная компания Green Valley Film Productions.
Стивен Кинг ответил подросткам буквально в течение суток и рассказал об условиях получения прав. Контракт подписали через несколько дней, и компания отправила доллар в США.
Отметим, что это не просто неожиданное желание писателя помочь начинающим кинематографистам. Стивен Кинг запустил проект «Долларовый малыш», по которому студенты могут за доллар купить права на экранизацию некоторых его произведений.
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Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа «Велотренажёр» подросткам из Уэльса. Эта сделка обошлась им в один доллар, пишет РБК...
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