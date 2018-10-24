Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа за один доллар

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа «Велотренажёр» подросткам из Уэльса. Эта сделка обошлась им в один доллар, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

В ближайшее время молодые люди займутся сценарием, а к Рождеству начнут съёмки. Они не смогут получить прибыль с проката картины, но хотят попасть на кинофестивали. По данным The Guardian, эти подростки − студенты Blaenau Gwent Film Academy. В работе над фильмом ребятам поможет местная компания Green Valley Film Productions.

Стивен Кинг ответил подросткам буквально в течение суток и рассказал об условиях получения прав. Контракт подписали через несколько дней, и компания отправила доллар в США.

Отметим, что это не просто неожиданное желание писателя помочь начинающим кинематографистам. Стивен Кинг запустил проект «Долларовый малыш», по которому студенты могут за доллар купить права на экранизацию некоторых его произведений.



В рассказе Кинга «Велотренажер» рассказывается о художнике, который начинает заниматься на велотренажере в подвале своего дома, чтобы снизить уровень холестерина. Он скупает карты, прокладывает маршруты из Нью-Йорка в город Херкимер и каждый раз отмечает, сколько проехал до места назначения. Но со временем у него появляется навязчивая мысль, что во время ежедневных «поездок» за ним кто-то следит.