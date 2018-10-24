МИД Украины: нашим гражданам опасно посещать Беларусь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что украинцам опасно посещать Беларусь. Причина в том, что в нашей стране «действуют российские спецслужбы», указано в переводе статьи от МИД Украины на странице в Facebook.

Климкина спросили про задержания в Беларуси Павла Шаройко и Павла Гриба, граждан Украины. Он ответил, что это говорит о «потенциально опасном» посещении Беларуси украинцами, «и об этом мы будем говорить с Минском». Глава МИД добавил, что на Россия присутствует у нас в сфере безопасности, а её властные структуры работают на территории Беларуси. «Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем», − успокоил он.

25-26 октября в Гомеле проходит I Форум регионов Беларуси и Украины. В город приедут президенты Беларуси и Украины. В планах переговоры и различные встречи. Видимо, там и обсудят вопрос действий российских спецслужб в нашей стране.