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В Могилеве таксист врезался в машину с милиционерами

25.10.2018 11:32 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве утром 25 октября столкнулись такси и машина Департамента охраны МВД. Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.


Фото: Светлана Подберезкина, vk.com/ilovemogilev

ДТП произошло в 06.30 на улице Пионерской, рассказал TUT.BY представитель региональной ГАИ Евгений Жилинский.

Водитель такси ехал со стороны улицы Миронова в направлении улицы Лепешинского.

— В районе дома № 34 при повороте налево он не занял крайнее левое положение — и столкнулся с Lada охраны, которая двигалась в попутном направлении, — уточнил Жилинский.

Виновным в ДТП признали водителя такси, сказал Евгений Жилинский. В отношении него составили протокол по ч. 10 ст. 18.14 КоАП. За создание аварийной обстановки ему грозит наказание от штрафа до лишения прав на срок до двух лет.

 
Теги: Могилев
 
 
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