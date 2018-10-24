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4 "Оскара" и олимпийское золото: 11 фактов о спортивной драме, которую покажут в Минске
Картина
На реальных событиях
Байопик рассказывает об идейном противостоянии двух атлетов-бегунов, представлявших Великобританию на Олимпийских играх 1924 года в Париже. Студент Кембриджа еврей Гарольд Абрахамс и шотландский христианский миссионер Эрик Генри Лидделл, несмотря на изначальное соперничество, навсегда вошли в историю как команда двух лучших бегунов, когда-либо представлявших Великобританию на Играх.
Главные герои представляют два разных вероисповедания — христианство и иудаизм, — и для каждого его вера становится стимулом для стремления к победе. Этот мотив находит отражение в самом названии ленты, позаимствованном из одной из книг Ветхого Завета — книги, священной как для иудеев, так и для христиан.
VIII летние Олимпийские игры, о которых рассказывает фильм, проходили в Париже с 4 мая по 27 июля 1924 года. Именно на этих Играх появился знаменитый олимпийский девиз Citius, Altius, Fortius! — «Быстрее, выше, сильнее!». До этого французская столица принимала Олимпийские игры в 1900 году.
Японский плен и роковая травма
Шотландец Лидделл родился и умер в Китае. Его родители были шотландскими миссионерами. После Олимпийских игр Лидделл служил в Китае, продолжая семейное дело. Там в годы Второй мировой войны он был взят в японский плен. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль предложил Японии произвести обмен Лидделла на немецких военнопленных, которые находились в Великобритании. Лидделл отказался, так как считал, что он нужен там, куда его завела судьба. Эрик Генли Лидделл остался пленником и умер в 1945 году. Его могила была утеряна, и лишь в 1989 году найдена вновь.
Спортивное прозвище Эрика Генри Лидделла — «Летающий шотландец». Оно перекликается с названием фильма «Летучий шотландец» (2006), который, как и «Огненные колесницы», рассказывает историю великого спортсмена — знаменитого шотландского велосипедиста Грэма Одри. Он стал чемпионом мира, установив мировой рекорд по скорости, причем сделал это на велосипеде собственного производства.
Гарольд Абрахамс, один из главных героев фильма «Огненные колесницы» и товарищ Лидделла по команде, на Олимпийских играх 1924 года взял золото в забеге на 100 метров. Эта Олимпиада стала для него последней: в 1925 году Абрахамс получил тяжелые повреждения ноги и завершил карьеру легкоатлета. Он вернулся к юриспруденции, параллельно работая редактором спортивного журнала. В 1936 году в качестве спортивного комментатора на радио BBC Гарольд Абрахамс стал официальным репортером XI Летних Олимпийских игр в Берлине.
Лондон — Париж и обратно
Британский режиссер «Огненных колесниц» Хью Хадсон начал свою кинокарьеру в Париже — городе, где разворачивались события фильма. Там он работал монтажером. Набравшись опыта, вернулся в Лондон, где стал одним из руководителей компании по производству документальных фильмов.
Вангелис, мистер Бин и Стив Джобс...
Вангелис Папатанасиу — легендарный композитор, чьи инновационные произведения звучат в большом количестве кинолент, лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку к фильму «Огненные колесницы» и один из первых создателей электронной музыки — не знает нотной грамоты.
В 1982 году главная тема «Огненных колесниц» — Chariots Of Fire — покорила вершины хит-парадов всего мира, включая американский, а Вангелис стал первым греческим композитором, чья музыка возглавила музыкальный топ в США. Торжественная электронная симфония изначально называлась просто «Титры». С тех пор пьесу регулярно исполняют на Олимпиадах: например, на летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году Роуэн Аткинсон в роли мистера Бина исполнил под нее один из самых знаменитых своих скетчей.
В 1984 году композиция Chariots Of Fire прозвучала на презентации первого Macintosh Стива Джобса.
…и Фиона Гибб
Некоторые эпизоды фильма снимали в Эдинбурге, столице Шотландии. Знаменитая сцена бега снята неподалеку от шотландского города Сент-Эндрюс. Также в Шотландии училась посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб — и именно она представит фильм на белорусской озвучки в рамках минской презентации, которая пройдет 26 октября в 19.00 в кинотеатре «Москва».
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Фильм "Огненные колесницы" выходит в прокат 26 октября. По случаю белорусскоязычной премьеры мы нашли любопытные факты об одном из самых знаковых фильмов XX века.
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