Картина «Огненные колесницы» вышла на экраны в 1982 году. На премии «Оскар» получила четыре статуэтки: за лучший фильм, лучший сценарий, лучшие костюмы и лучший оригинальный саундтрек. Теперь фильм озвучили по-белорусски и уже 26 октября он появится в минском прокате. По случаю «моўнай» премьеры мы собрали интересные факты об одном из самых знаковых фильмов XX века.



Кадр из фильма «Огненные колесницы»

На реальных событиях

Байопик рассказывает об идейном противостоянии двух атлетов-бегунов, представлявших Великобританию на Олимпийских играх 1924 года в Париже. Студент Кембриджа еврей Гарольд Абрахамс и шотландский христианский миссионер Эрик Генри Лидделл, несмотря на изначальное соперничество, навсегда вошли в историю как команда двух лучших бегунов, когда-либо представлявших Великобританию на Играх.

Главные герои представляют два разных вероисповедания — христианство и иудаизм, — и для каждого его вера становится стимулом для стремления к победе. Этот мотив находит отражение в самом названии ленты, позаимствованном из одной из книг Ветхого Завета — книги, священной как для иудеев, так и для христиан.

VIII летние Олимпийские игры, о которых рассказывает фильм, проходили в Париже с 4 мая по 27 июля 1924 года. Именно на этих Играх появился знаменитый олимпийский девиз Citius, Altius, Fortius! — «Быстрее, выше, сильнее!». До этого французская столица принимала Олимпийские игры в 1900 году.



Фото: colombes.multicollection.fr

Японский плен и роковая травма

Шотландец Лидделл родился и умер в Китае. Его родители были шотландскими миссионерами. После Олимпийских игр Лидделл служил в Китае, продолжая семейное дело. Там в годы Второй мировой войны он был взят в японский плен. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль предложил Японии произвести обмен Лидделла на немецких военнопленных, которые находились в Великобритании. Лидделл отказался, так как считал, что он нужен там, куда его завела судьба. Эрик Генли Лидделл остался пленником и умер в 1945 году. Его могила была утеряна, и лишь в 1989 году найдена вновь.



Эрик Лидделл. Фото: bbc.co.uk

Спортивное прозвище Эрика Генри Лидделла — «Летающий шотландец». Оно перекликается с названием фильма «Летучий шотландец» (2006), который, как и «Огненные колесницы», рассказывает историю великого спортсмена — знаменитого шотландского велосипедиста Грэма Одри. Он стал чемпионом мира, установив мировой рекорд по скорости, причем сделал это на велосипеде собственного производства.

Гарольд Абрахамс, один из главных героев фильма «Огненные колесницы» и товарищ Лидделла по команде, на Олимпийских играх 1924 года взял золото в забеге на 100 метров. Эта Олимпиада стала для него последней: в 1925 году Абрахамс получил тяжелые повреждения ноги и завершил карьеру легкоатлета. Он вернулся к юриспруденции, параллельно работая редактором спортивного журнала. В 1936 году в качестве спортивного комментатора на радио BBC Гарольд Абрахамс стал официальным репортером XI Летних Олимпийских игр в Берлине.



Гарольд Абрахамс. Фото: bbc.co.uk

Лондон — Париж и обратно

Британский режиссер «Огненных колесниц» Хью Хадсон начал свою кинокарьеру в Париже — городе, где разворачивались события фильма. Там он работал монтажером. Набравшись опыта, вернулся в Лондон, где стал одним из руководителей компании по производству документальных фильмов.

Вангелис, мистер Бин и Стив Джобс...

Вангелис Папатанасиу — легендарный композитор, чьи инновационные произведения звучат в большом количестве кинолент, лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку к фильму «Огненные колесницы» и один из первых создателей электронной музыки — не знает нотной грамоты.

В 1982 году главная тема «Огненных колесниц» — Chariots Of Fire — покорила вершины хит-парадов всего мира, включая американский, а Вангелис стал первым греческим композитором, чья музыка возглавила музыкальный топ в США. Торжественная электронная симфония изначально называлась просто «Титры». С тех пор пьесу регулярно исполняют на Олимпиадах: например, на летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году Роуэн Аткинсон в роли мистера Бина исполнил под нее один из самых знаменитых своих скетчей.

В 1984 году композиция Chariots Of Fire прозвучала на презентации первого Macintosh Стива Джобса.

…и Фиона Гибб

Некоторые эпизоды фильма снимали в Эдинбурге, столице Шотландии. Знаменитая сцена бега снята неподалеку от шотландского города Сент-Эндрюс. Также в Шотландии училась посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб — и именно она представит фильм на белорусской озвучки в рамках минской презентации, которая пройдет 26 октября в 19.00 в кинотеатре «Москва».

Справка: «Беларускія ўікэнды» — это культурная инициатива, в рамках которой известные представители театра и кино Беларуси участвуют в переводе и озвучке на белорусский язык разноплановых зарубежных фильмов, которые затем демонстрируются в широком прокате. Среди них — «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный Шкаф», «Маленький принц», «Форест Гамп», «Шторм», «Жена смотрителя зоопарка», «Книга Илая», «Тайна Келлс», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Рыбка Поньо на утесе», «Ветер крепчает», а также нидерландский семейный фильм «Мой друг жираф», вошедший в сентябре в топ-5 лидеров минского кинопроката.

Когда: с 26 октября, 19.00. Где: кинотеатр Москва . Сколько: 5 рублей, VIP-ряд — 10 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида , который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.