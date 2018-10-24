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Минчанин обокрал спящего в приемном отделении больницы пациента

25.10.2018 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Минчанин обокрал спящего в приемном отделении больницы пациента
Фото из открытых источников

Как стало известно, 36-летний мужчина находился в приемном отделении одной из столичных больниц. Он заметил, что рядом с ним спит незнакомый, а неподалеку стоят кроссовки и рюкзак. Эти вещи понравились мужчине, и он решил их похитить.

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Как сообщила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана ЖИЛЕНКОВА, вскоре подозреваемый был задержан. Он пояснил, что кроссовки и рюкзак хотел использовать в личных целях, однако содержимое сумки ему не понравилось. Тогда мужчина решил выбросить все вещи.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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