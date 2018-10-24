Одинокая женщина из Лиды в соцсетях познакомилась с иностранцем. Завязалась переписка: мужчина писал ей трогательные письма, желал доброго утра, интересовался жизнью, не скупился на комплименты. Находился при этом, по его словам в зоне боевых действий, предположительно, в Сирии. И вдруг, сообщает он ей, в ходе военной операции бойцы нашли… ящики с деньгами. Что было дальше, рассказывает «Лидская газета».

Пару ящиков «перепало» виртуальному знакомому белоруски. Он даже прислал ей видеозапись — а там те самые ящики, напичканные долларами! Мужчина предложил переслать их в Лиду — как стартовый капитал для будущей совместной жизни. Женщина, конечно, согласилась.

А через некоторое время ей позвонили «сотрудники таможни»: мол, на ее имя получена посылка, но она застряла на границе — и за «освобождение» необходимо заплатить более 3 тысяч долларов.

Доверчивая женщина заплатила — но посылку, конечно, так и не получила. «Сотрудники таможни» же снова объявились: попросили уже значительно большую сумму денег — на этот раз за оформление нужных документов.

А тут и иностранец снова вышел на связь — с просьбой помочь деньгами его больному ребенку.

Женщина наконец задумалась о том, что ее, возможно, «разводят» — и загуглила похожие случаи с получением «ящиков с деньгами». В Сети примеров оказалось полно — и обманутая лидчанка обратилась с заявлением в милицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.