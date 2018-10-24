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Названа самая богатая женщина России

25.10.2018 11:37 — Разное | Tut.by  
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Глава компании Inteco Management и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина заняла первое место в рейтинге самых состоятельных женщин России, составленном журналом Forbes.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. После продажи строительной компании «Интеко» Микаилу Шишханову в 2011 году основной бизнес Батуриной приходится на сеть отелей в России и странах Европы, а также на проекты в сферах недвижимости и альтернативной энергетики.

Батурина оказалась единственной участницей списка с состоянием, превышающим миллиард долларов. Второе место с 600 миллионами долларов заняла гендиректор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук.

Она сместила со второй строчки бывшую супругу бизнесмена и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елену, которая теперь занимает третье место с тем же показателем — 600 миллионов долларов.

На четвертом и пятом местах расположились совладелица авиакомпании «Сибирь» (летает под брендом S7 Airlines) Наталья Филева — ее состояние также оценено в 600 миллионов долларов — и бывшая владелица завода «Лебедянский» Ольга Белявцева с 500 миллионами.

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Глава компании Inteco Management и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина заняла первое место в рейтинге самых состоятельных женщин России, составленном...
 
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