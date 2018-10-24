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Определен порядок осуществления расчетов с использованием банковского платежного обязательства

25.10.2018 11:34 — Разное | Myfin  
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Определен порядок осуществления расчетов с использованием банковского платежного обязательства
фото: Myfin.by

Банковское платежное обязательство (далее – БПО) – это новый вид безналичных расчетов в Республике Беларусь. БПО представляет собой безотзывное обязательство банка плательщика (импортера) перечислить банку получателя (экспортера) денежные средства в соответствии с условиями обязательства, если представленные данные по операциям клиентов соответствуют ранее установленным банками базовым условиям.

Справочно. В 2013 г. Банковской комиссией при Международной торговой палате (ICC) были опубликованы разработанные совместно с рабочей группой SWIFT Унифицированные правила для банковских платежных обязательств (Bank Payment Obligations). Указанные правила, регламентирующие выпуск БПО, связаны с Межбанковской системой "Trade Services Utility" (TSU), разработанной SWIFT для автоматического сопоставления данных по торговым операциям, и содержатся в документе SWIFT "TSU Service Description".

Основными принципами применения БПО являются независимость и безотзывность обязательства. Вместе с тем ключевое отличие БПО от аккредитива заключается в том, что сторонами обязательства являются банки. Это, с одной стороны, гарантирует контрагентам последующее осуществление платежа, с другой – создает условия для организации оптимального финансирования как для покупателя, так и для продавца.

 
 
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Национальный банк Республики Беларусь постановлением Правления от 9 октября 2018 г. 455 утвердил Инструкцию о порядке осуществления расчетов посредством банковского...
 
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