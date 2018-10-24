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Как путинское большинство превращается в новых недовольных
Валерий Соловей
«Здравствуйте, Валерий Дмитриевич (дорогая редакция). Сегодня в одной из московских школ беседовал с училкой математики возраста 50+, очень неглупой в своей математике, но верноподданной, ибо потребляет всякие Первые каналы. Ещё весной она была ярой путинисткой, а сегодня на перемене крыла Владимирвладимирыча на чём свет стоит.
Причина — отнятая пенсия, боязнь, что «репетиторские»-самозанятые тоже отожмут, плюс заметное постепенное отупение детей в школах в последнее время и, как следствие, ощущение бессмысленности своей работы и жизни… Я её утешил фразой «Чёж вы плачете?! Крым-то ведь наш!»
Зря я, наверное, это сказал. Она как-то ещё больше огорчилась…»
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Яркая иллюстрация тому, как путинское большинство превращается в новых недовольных.
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