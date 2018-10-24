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В Могилеве таксист врезался в машину с милиционерами
Фото: Светлана Подберезкина, vk.com/ilovemogilev
В Могилеве утром 25 октября столкнулись такси и машина департамента охраны МВД. Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.
ДТП произошло в 06.30 на улице Пионерской, рассказал
Водитель такси ехал со стороны улицы Миронова в направлении улицы Лепешинского.
— В районе дома № 34 при повороте налево он не занял крайнее левое положение — и столкнулся с Lada машины охраны, которая двигалась в попутном направлении, — уточнил Жилинский.
Виновным в ДТП признали водителя такси, сказал Евгений Жилинский. В отношении него составили протокол по ч. 10 ст. 18.14 КоАП. За создание аварийной обстановки ему грозит от штрафа до лишения прав на срок до двух лет.
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Виновным в ДТП признали водителя такси.
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