Намерение США выйди из договора о РСМД вызывает озабоченность, Минск призывает воздержаться от этого решения - МИД

Беларусь призывает США воздержаться от выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Намерение США выйти из договора не может не вызывать нашего сожаления и озабоченности. Мы призываем воздержаться от таких поспешных решений, чреватых серьезными последствиями", - начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске.

Пресс-секретарь подчеркнул, что такой шаг нанес бы значительной ущерб не только системе региональной безопасности, но и глобальной стратегической стабильности в принципе.

А.Глаз также напомнил, что Беларусь является страной-участницей этого договора и неукоснительно все свои обязательства выполняет.

"Мы рассматриваем этот документ как один из важнейших элементов современной архитектуры международный безопасности, который способствовал и способствует снижению напряженности на европейском континенте", - представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

При этом он отметил, что все вопросы, связанные с договором РСМД, "необходимо решать за столом переговоров, путем диалога в рамках предусмотренных самим же документом механизмов".

"Более того, в год 30-летия вступления этого договора в силу следовало бы предпринять максимум усилий для его укрепления, и важным шагом могла бы стать дискуссия о подключении к договору еще большего числа стран и придания ему универсального характера", - резюмировал пресс-секретарь МИД Беларуси.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. ДРСМДпредполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает договор о РСМД. Россия эти обвинения отвергала.