В Минске назвали небылицей заявления главы МИД Украины о небезопасности пребывания украинцев в Беларуси

В министерстве иностранных дел Беларуси считают не соответствующими действительности заявления главы МИД Украины Павла Климкина о небезопасности пребывания украинцев в Беларуси.

"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске.

"Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа - Республики Беларусь", - продолжил А.Глаз.

"Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси", - отметил представитель белорусского внешнеполитического ведомства. "Наш президент неоднократно говорил, что отсюда их могут оккупировать только армады белорусских тракторов и комбайнов”, - подчеркнул А.Глаз.

Он добавил, что одновременно у "господина министра (П.Климкина - ИФ) появился ужастик о неких опасностях для украинцев в Беларуси".

Как сообщалось, П.Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность.

"Это свидетельствует, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности", - сказал П.Климкин.

В то же время, как отметил глава МИД, в двусторонних отношениях Украины и Беларуси - политических и экономических - "нет больших проблем".

"Вновь речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы. Дополнительно пытается довести до разделения в ЕС", - заявил П.Климкин.