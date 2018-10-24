Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим характеризует слова главы украинского МИД Павла Климкина о "потенциальной опасности" нахождения украинцев в Беларуси как "мягкое дипломатическое выражение" и призывает "не выдергивать" эти слова из общего контекста хороших украинско-белорусских отношений.

«По-моему, он (Климкин – ИФ) сказал, что потенциально опасно находиться на территории Беларуси. Это мягкое дипломатическое выражение. Но в то же время он сказал, что касается политических, экономических, культурных отношений (Украины и Беларуси – ИФ), у нас все прекрасно. Поэтому тут не надо выдергивать из контекста", - прокомментировал И.Кизим журналистам в четверг слова главы украинского МИД.

По мнению посла, "предположительно, он (П.Климкин – ИФ) имел в виду, наверное, случаи с задержаниями Шаройко и Гриба (украинцы Павел Шаройко и Павел Гриб – ИФ) на территории Беларуси и в этой связи потенциальную опасность", - добавил И.Кизим.

Как сообщалось, П.Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность.

"Это свидетельствует, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности", - сказал П.Климкин.

В то же время, как отметил глава МИД, в двусторонних отношениях Украины и Беларуси - политических и экономических - "нет больших проблем".

"Вновь речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы. Дополнительно пытается довести до разделения в ЕС", - заявил П.Климкин.

Ранее также сообщалось, что в 2017 году сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в Гомель. По словам И.Гриба, позже МИД Украины сообщил ему, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории России. Силовые ведомства Беларуси отмечали, что не задерживали П.Гриба.

Украинец П.Шаройко весной 2018 года был приговорен белорусским судом к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и отбывает наказание на территории Беларуси. КГБ Беларуси задержал П.Шаройко в конце 2017 года.