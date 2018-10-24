Многие успехи белорусской медицины не могли быть достигнуты без развития службы лучевой диагностики – глава Минздрава

Многие достижения белорусской медицины были бы невозможны без развития службы лучевой диагностики, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко.

"Многие достижения наших специалистов в таких видах специализированных медицинской помощи как сердечно-сосудистая хирургия, трансплантология, онкология, гематология, травматология, ортопедия, широко известны за пределами страны. Эти успехи не могли быть достигнуты без соответствующего развития службы лучевой диагностики, что определяет особую роль данного направления в системе оказания медицинской помощи в целом", - заявил В.Малашко на открытии Первого конгресса Белорусского общества радиологов в четверг в Минске.

В частности, министр обратил внимание, что благодаря развитию лучевой диагностики показатели материнской и младенческой смертности в Беларуси сопоставимы с уровнем ведущих мировых стран.

Как отметил В.Малашко, конгресс радиологов, открывшийся в белорусской столице, предоставил специалистам возможность обсудить имеющиеся в отрасли проблемы. "Технологическое насыщение наших лечебных учреждений требует не просто подготовки кадров, а обсуждения тех научных наработок, тех результатов научных исследований, которые имеются в наших учреждениях здравоохранения", - добавил он.

Белорусское общество радиологов насчитывает более 300 членов. В него входят специалисты рентгенологии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики, радиоизотопной диагностики, интервенционной радиологии.

По данным министерства здравоохранения, ежегодно в Беларуси проводится около 25 млн лечебно-диагностических лучевых методов исследований, из них около 15% составляют высокотехнологичные методы.

Первый конгресс Белорусского общества радиологов проходит в Минске 25 и 26 октября. В нем принимают участие специалисты из России, Хорватии, Италии, Австрии, США, Турции, Сербии, Франции, Украины.