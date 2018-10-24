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25 лет партнерства и доверия: на факультете журналистики БГУ пройдет юбилейная Неделя PR

25.10.2018 11:14 — Разное | Интерфакс  
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Кафедра технологий коммуникации факультета журналистики БГУ совместно с Ассоциацией компаний коммуникационных консультантов (АККК) приглашают профессионалов и студентов встретить 25-летие белорусского PR в рамках ежегодного форума – "Недели PR" в БГУ.

Мероприятия "Недели PR" пройдут на факультете журналистики БГУ 30, 31 октября и 1 ноября.

25 лет партнерства и доверия: на факультете журналистики БГУ пройдет юбилейная Неделя PR

В 2018 году отмечается 25 лет профессиональной PR-индустрии в Беларуси. Ровно четверть века назад, в 1993 году, в Беларуси начали работу первые PR-агентства, открылся Национальный пресс-центр, стартовала PR-деятельность крупных промышленных компаний, была зарегистрирована первая профессиональная общественная организация – Белорусская ассоциация по связям с общественностью (БАСО).

Юбилейная "Неделя PR в БГУ" посвящена теме формирования лояльных сообществ на основе соответствия ценностей брендов и корпораций ценностям и потребностям общества.

В студенческих аудиториях по традиции пройдут мастер-классы и круглые столы с участием экспертов. Важно отметить, что студенты активно включаются в формирование программы мастер-классов и круглых столов, а организаторы учитывают их предпочтения.

Как сформировать городское комьюнити? Что общего между театром и PR? Как организовать такой же успешный фестиваль, как FSP? Почему агрессивные коммуникации вредят имиджу компании? Для чего онлайн-сообщества нужны властным структурам? На форуме будут рассмотрены самые успешные кейсы по формированию сообществ в Беларуси.

Запланированы выступления известных PR-специалистов, представляющих крупные корпорации и профессиональные агентства. Среди них – начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев, PR-специалист Татьяна Курбат; управляющий партнер "АРС Коммюникейшнз" и председатель совета Ассоциации компаний коммуникационных консультантов Роман Костицын, руководитель отдела специальных проектов агентства Terra Group Ия Коломенцева, PR-менеджер коммуникационного агентства "Pocket Rocket" Алла Алоэ и другие.

В рамках "Недели PR в БГУ" состоится традиционное заседание GR-клуба, будут обсуждены проблемы PR в сфере культуры и искусства, а также другие темы, в комплексе образующие уникальный современный тренд белорусского рынка PR и коммуникационного консалтинга.

Участие в мероприятиях Недели PR в качестве слушателей свободное и доступно всем, кто интересуется современными технологиями PR, коммуникативистикой и менеджментом сообществ.

25 лет партнерства и доверия: на факультете журналистики БГУ пройдет юбилейная Неделя PR

Сегодня белорусский рынок PR и коммуникационного консалтинга – это коммуникационные агентства и профессиональный бизнес-союз – Ассоциация компаний коммуникационных консультантов, специалисты-коммуникаторы и целые коммуникационные отделы в государственных, коммерческих и общественных организациях, преподаватели университетов, обучающие будущих коммуникаторов, исследователи. Белорусская PR-индустрия – это искусство по сплочению людей на основе доверия, это – активные взаимодействия вокруг ценностей брендов, компаний и общества, это социальная помощь нуждающимся, обмен разносторонней экспертизой и полезные практические инициативы для общества.

Сегодня в отечественной индустрии PR и коммуникационного консалтинга происходят большие изменения. Рынок сегментируется, агентства определяют свою специализацию и наращивают экспертизу по разным направлениям, реагируют на вызовы стремительно меняющейся медиасреды. Только за последние два года на рынке появилось столько же новых PR-агентств, сколько возникло за последние 10 лет. Это прямое отражение растущей потребности общества в совершенствовании механизмов коммуникации, которые сегодня определяют успешность любых альянсов и проектов, будь то сфера бизнеса, государства или гражданского общества.

"Ценность профессионального высшего образования в сфере информации и коммуникации растет: выпускники кафедры технологий коммуникации, созданной 20 лет назад на факультете журналистики БГУ, представляют профессию в государственных, коммерческих и общественных организациях, многие студенты работают в реальном секторе уже на старших курсах, за них идет борьба среди работодателей уже на этапе подготовки к выпуску и распределению. Роль профессионального коммуникатора в новой экономике Беларуси становится все более значимой", – говорит заведующая кафедрой технологий коммуникации, кандидат философских наук Ирина Сидорская.

 
 
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Кафедра технологий коммуникации факультета журналистики БГУ совместно с Ассоциацией компаний коммуникационных консультантов (АККК) приглашают профессионалов и...
 
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