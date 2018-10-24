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Как выглядят и сколько стоят новые таунхаусы и коттеджи УКСа в Зацени

25.10.2018 12:08 — Разное | Tut.by  
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В 2016 году УКС Центрального района Минска взялся за строительство в Зацени таунхаусного поселка. По проекту в нем планировалось возвести 57 коттеджей и таунхаусов, в которых будет по две, пять или восемь двухуровневых квартир. Сдача объекта намечена на конец 2018 года. REALTY.TUT.BY заглянул на стройплощадку, чтобы посмотреть, какие дома уже построены, сколько стоят и как выглядят таунхаусы от госзастройщика.


Зацень давно превратилась в тихий респектабельный район Минска. О деревенском прошлом говорят лишь единичные вкрапления деревянных хат среди особняков. Однако жители района таунхаусов не будут чувствовать себя «бедными родственниками» на фоне заценьского благолепия.


Улица с одноквартирными уксовскими коттеджами уже практически готова — тротуары, подъездные пути к гаражам замостили бетонной серой плиткой. Фасады домов утеплены и оштукатурены, идут отделочные работы внутри. Эти коттеджи уже, кстати, раскупили.



Рабочие говорят, что здесь везде будет так, без асфальта, — только плитка. Все коммуникации, в том числе и ливневая канализация, уже под землей.


Не будет в районе и так горячо любимых заборов из металлопрофиля — максимум кованое прозрачное ограждение и зеленые изгороди.


Оценить, слышен ли шум с кольцевой, не удалось — стройка ведется ударными темпами, ее звуки все перекрывают.


На первых восьмиквартирных таунхаусах (всего их будет четыре) уже ведутся кровельные работы, вставляют окна. Параллельно ведется благоустройство поселка.


В первом возведенном таунхаусе квартиры продавались по 890 долларов в эквиваленте за квадрат, и они уже раскуплены — осталась лишь одна по такой стоимости.


Гаражи без входа в квартиру

Вид на заднюю часть дома. Один проем — это окно кухни и выход на задний двор. Второй — вход в котельную.

План первого этажа квартиры в восьмиквартирном доме

План второго этажа квартиры в восьмиквартирном доме

Квартиры в другом задекларированном восьмиквартирнике уже дороже — по 1000 долларов в эквиваленте за квадрат (по 1100 при рассрочке). Владельцу жилья полагается еще и 3 сотки придомовой территории и гараж на один автомобиль. Размеры помещений первого этажа таунхауса довольно скромные: гостиная вместе с холлом занимает меньше 19 м², кухня — 10,3 м². Санузел минимальный — всего 1,84 м². Выход на задний двор — через кухню. Встроенная мини-котельная запроектирована с отдельным входом (со стороны дворового фасада) и окном. Один из нюансов — из гаража в дом нет двери. Вход только со стороны улицы, что не очень удобно. Второй этаж более просторный — 67 м², можно распланировать по желанию. Высота первого этажа жилой части — 3 м, второго — 2,92 м. Таунхаусы строят из керамзитобетонных блоков, толщиной 400 мм с утеплением. Внутренние стены — из кирпича, толщиной 250 мм.

Строительство еще не завершено, а на сайтах по продаже недвижимости уже появились объявления о продаже квартир в таунхаусах уже не УКСом. Цены не сильно отличаются от уксовских. Например, квартира в восьмиквартирном доме без отделки стоит около 237 тысяч рублей (это примерно те самые 890 долларов за квадрат). Выяснили, кто их продает: подрядные организации, с которыми заказчики так расплатились за выполненные работы.


Еще не распроданы квартиры во всех двухквартирных блокированных домах. По сути, это два двухэтажных коттеджа с общей стеной между гаражами.



Для отделки фасада и цоколя используется декоративно-защитная штукатурка

У них степень готовности выше — внутри заканчивают черновую отделку, снаружи рабочие ведут отделку фасадов. Отметим, что в этом варианте уже есть вход в дом из гаража. Владельцам полагается еще по 5 соток земли.

Общая площадь квартир в домах- 138 м². Стоимость квадрата в УКСе — 1200 долларов в эквиваленте (если в рассрочку — 1250). На realt.by такая квартирка выставлена почти за 343 тысячи рублей.


Что за эти деньги получает домовладелец? Квартиры будут сдаваться с черновой подготовкой под финишную отделку, без внутриквартирных дверей, с электрикой, двухконтурным котлом и радиаторами, всеми счетчиками.


В планах застройщика освоить территорию и ближе к МКАД — там готовят площадку для новой очереди строительства блокированных двухквартирных домов.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители района таунхаусов не будут чувствовать себя "бедными родственниками" на фоне заценьского благолепия.
 
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