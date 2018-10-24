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В формате отчета встречу с работниками культуры Вороново провела заместитель председателя райисполкома Гражина Крахмальчик
25.10.2018 — Разное | Вороновская газета
Гражина Михайловна познакомила работников данной сферы с итогами социально-экономического развития Вороновщины за девять месяцев текущего года, планами на ближайшее будущее. Заместитель председателя также акцентировала внимание на перспективе развития отрасли строительства в районе.
Присутствующие адресовали Г.М. Крахмальчик свои вопросы, на которые получили компетентные ответы. Некоторые пожелали пообщаться с представителем районной власти лично.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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В формате отчета встречу с работниками культуры Вороново провела заместитель председателя райисполкома Гражина Крахмальчик
Гражина Михайловна познакомила работников данной сферы с итогами социально-экономического развития Вороновщины за девять месяцев текущего года, планами на...
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