Соболенко и Морозова сыграют на Малом итоговом турнире WTA в Чжухае

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, сыграет на Малом итоговом турнире Женской теннисной ассоциации – WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. Общий призовой фонд престижного турнира составляет около $2,3 млн.

Помимо Арины Соболенко, в одиночном разряде соревнований в Китае выступят россиянка Дарья Касаткина (10), латвийка Анастасия Севастова (11), бельгийка Элизе Мертенс (13), немка Юлия Гергес (14), американка Мэдисон Киз (16), испанка Гарбинье Мугуруса (17), француженка Каролин Гарсия (18), австралийка Эшли Барти (19), эстонка Анетт Контавейт (20), а также китаянки Ван Цян (22) и Чжан Шуай (33). В прошлом году соревнования выиграла Юлия Гергес, обыграв в финале американку Коко Вандевеге.

В парном разряде турнира в Чжухае получила возможность выступить еще одна белоруска Лидия Морозова. Наша спортсменка сыграет в дуэте с японкой Сюко Аояма.

ЧТО ЗА ТУРНИР В ЧЖУХАЕ?

Турнир WTA Elite Trophy обычно проходит в начале ноября, в неделю после основного итогового турнира сезона. На основной турнир в Сингапур отбираются 8 лучших спортсменок года в одиночном разряде, а также восьмерка лучших пар.

В Чжухай попадают 11 спортсменок, которые занимают в чемпионской гонке с 9 по 19 места, а также одна обладательница wild-card. В случае отказа участия в турнире одной из квалифицировавшихся спортсменок, билет в Китай переходит следующей по рейтингу.

Участницы разбиваются на четыре группы по три спортсменки в каждой. Победительницы в каждой группе, определяемые по круговой системе, затем выходят в стадию плей-офф, где встречаются между собой в полуфиналах и финале.

В парном разряде в турнире участвуют шесть пар, также разбитых на группы по три пары в каждой. Пары-победительницы групп, определяемые по круговой системе, встречаются между собой в финале.