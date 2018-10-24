﻿ Соболенко и Морозова сыграют на Малом итоговом турнире WTA в Чжухае. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко и Морозова сыграют на Малом итоговом турнире WTA в Чжухае

25.10.2018 12:14 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Соболенко и Морозова сыграют на Малом итоговом турнире WTA в Чжухае
Фото из открытых источников

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, сыграет на Малом итоговом турнире Женской теннисной ассоциации – WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. Общий призовой фонд престижного турнира составляет около $2,3 млн.

Соболенко и Морозова сыграют на Малом итоговом турнире WTA в Чжухае Мировой тур. Какие соревнования наиболее престижные в теннисе?

Помимо Арины Соболенко, в одиночном разряде соревнований в Китае выступят россиянка Дарья Касаткина (10), латвийка Анастасия Севастова (11), бельгийка Элизе Мертенс (13), немка Юлия Гергес (14), американка Мэдисон Киз (16), испанка Гарбинье Мугуруса (17), француженка Каролин Гарсия (18), австралийка Эшли Барти (19), эстонка Анетт Контавейт (20), а также китаянки Ван Цян (22) и Чжан Шуай (33). В прошлом году соревнования выиграла Юлия Гергес, обыграв в финале американку Коко Вандевеге.

В парном разряде турнира в Чжухае получила возможность выступить еще одна белоруска Лидия Морозова. Наша спортсменка сыграет в дуэте с японкой Сюко Аояма.

ЧТО ЗА ТУРНИР В ЧЖУХАЕ?

Турнир WTA Elite Trophy обычно проходит в начале ноября, в неделю после основного итогового турнира сезона. На основной турнир в Сингапур отбираются 8 лучших спортсменок года в одиночном разряде, а также восьмерка лучших пар.

Соболенко и Морозова сыграют на Малом итоговом турнире WTA в Чжухае Что такое "уайлд-кард" для участия в турнире?

В Чжухай попадают 11 спортсменок, которые занимают в чемпионской гонке с 9 по 19 места, а также одна обладательница wild-card. В случае отказа участия в турнире одной из квалифицировавшихся спортсменок, билет в Китай переходит следующей по рейтингу.

Участницы разбиваются на четыре группы по три спортсменки в каждой. Победительницы в каждой группе, определяемые по круговой системе, затем выходят в стадию плей-офф, где встречаются между собой в полуфиналах и финале.

В парном разряде в турнире участвуют шесть пар, также разбитых на группы по три пары в каждой. Пары-победительницы групп, определяемые по круговой системе, встречаются между собой в финале.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соревнования пройдут с 30 октября по 4 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Будет готовиться к Европейским играм». У краба-предсказателя Петровича появилась мобильная резиденция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика