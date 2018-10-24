Средняя зарплата в Слуцком районе снижается второй месяц подряд

В августе зарплата работников Слуцкого района упала на 7,9 рублей, в сентябре падение продолжилось: средняя номинальная начисленная заработная плата в районе потеряла ещё 6,1 рубль и составила 796,8 рублей.

Это следует из оперативных данных Национального статистического комитета.

При этом в Солигорском районе после резкого скачка в августе средние зарплаты снизились на 338,1 рублей (это 3,38 миллионов старыми). Это связано с тем, что в августе калийщики получали дополнительные выплаты к 60-летию Солигорска и Дню шахтёра.

Под влиянием Солигорщины средняя зарплата заметно упала и в целом по Минской области - с 1 018,4 до 954,1. В республике средняя зарплата за сентябрь составила 963,6 рулей.



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