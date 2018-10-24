|
Средняя зарплата в Слуцком районе снижается второй месяц подряд
25.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В августе зарплата работников Слуцкого района упала на 7,9 рублей, в сентябре падение продолжилось: средняя номинальная начисленная заработная плата в районе потеряла ещё 6,1 рубль и составила 796,8 рублей.
Это следует из оперативных
При этом в Солигорском районе после резкого скачка в августе средние зарплаты снизились на 338,1 рублей (это 3,38 миллионов старыми). Это связано с тем, что в августе калийщики получали дополнительные выплаты к 60-летию Солигорска и Дню шахтёра.
Под влиянием Солигорщины средняя зарплата заметно упала и в целом по Минской области - с 1 018,4 до 954,1. В республике средняя зарплата за сентябрь составила 963,6 рулей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В августе зарплата работников Слуцкого района упала на 7,9 рублей, в сентябре падение продолжилось: средняя номинальная начисленная заработная плата в районе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)