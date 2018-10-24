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Вороны оказались намного умнее, чем считали раньше

25.10.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
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Международная группа ученых из Института орнитологии имена Макса Планка и Оксфордского университета выяснила, что вороны могут создавать сложные предметы из нескольких отдельных составных деталей. Об этом сообщает ресурс Science Alert.


Источник: University of Oxford

Специалисты изучили восемь новокаледонских воронов, и предложили им решить своеобразные головоломки, чтобы добраться до еды.

Для этого они поместили пищу в прозрачную коробку, которую птицы до того никогда не видели. С одной стороны в ней была узкая щель, с другой — небольшое отверстие. Чтобы добраться до еды, воронам было нужно подтолкнуть угощение к отверстию в коробке одной из длинных палочек, которые исследователи заранее расположили возле коробки. С решением такой задачи справились все восемь птиц.


Во втором эксперименте палочек не оказалось. Вместо них ученые оставили несколько коротких деталей (цилиндры и поршни от разобранных шприцов для подкожных инъекций), которые можно было объединить в один более длинный предмет, и протолкнуть им еду.

Без какой-либо помощи четыре птицы догадались, как это сделать. На это у них ушло от четырех до шести минут. Ворону по имени Манго позже даже удалось создать удлиненную палочку из четырех миниатюрных составных деталей, а не двух.

Ученые отметили, что немногие животные способны создавать и использовать различные предметы и инструменты. У людей, по их мнению, это хорошо начинает получаться в возрасте не менее пяти лет. При этом способность воронов к созданию таких инструментов не означает, что их когнитивные способности равны человеческим.

 
 
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Восьми птицам удалось создать новые предметы из нескольких составных деталей, чтобы добраться до пищи.
 
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