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В Лондоне мужчина с отвёрткой напал на полицейских
Новости Великобритании. Вызов о подозрительном человеке с опасным предметом в руках поступил от общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда стражи порядка прибыли на место, вооруженный мужчина напал на них.
В результате, один из полицейских получил удар отвёрткой в голову, второй – ранен в руку. Пострадавшие были госпитализированы. Их жизни сейчас ничего не угрожает.
Нападавший мужчина задержан. Обстоятельства происшествия уточняются.
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Новости Великобритании. Вызов о подозрительном человеке с опасным предметом в руках поступил от общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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