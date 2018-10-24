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Взрывчатка для демократов. ФБР продолжает выявлять подозрительные посылки политикам

25.10.2018 12:29 — Разное | СТВ  
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Новости США. Федеральное бюро расследований США продолжает выявлять подозрительные посылки политикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Пакет с самодельной взрывчаткой был направлен члену конгресса от демократической партии Максин Уотерс.

Взрывчатка для демократов. ФБР продолжает выявлять подозрительные посылки политикам

Устройство выявили в сортировочном отделении, где проверяют почту, предназначенную для конгрессменов. Это уже седьмой аналогичный инцидент. Ранее посылки, содержащие самодельные взрывные устройства, были направлены многим влиятельным политикам, включая Барака Обаму, Джорджа Сороса, Хилари Клинтон и Эрика Холдера. Примечательно, что все они сторонники демократической партии США.

 
 
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Новости США. Федеральное бюро расследований США продолжает выявлять подозрительные посылки политикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной...
 
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