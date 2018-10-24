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Минчанин похитил у спавшего в больнице пациента кроссовки и рюкзак
Новости Беларуси. В Минске задержан безработный, укравший у пациента больницы обувь и рюкзак.
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Когда подозреваемого задержали, тот пояснил, что кроссовки и рюкзак он собирался использовать в личных целях, а содержимое заплечной сумки планировал выбросить.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит лишение свободы до трёх лет.
На неделе в одном из магазинов Минска мужчина пытался украсть почти 200 шоколадок.
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Новости Беларуси. В Минске задержан безработный, укравший у пациента больницы обувь и рюкзак. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 36-летний ранее судимый мужчина...
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