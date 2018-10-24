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Коктейльные трубочки и ватные палочки под запретом. Евросоюз откажется от пластика с 2021 года

25.10.2018 11:26 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Европейский парламент поддержал полный запрет пластиковой посуды на всей территории ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он вступит в силу в 2021 году.

Коктейльные трубочки и ватные палочки под запретом. Евросоюз откажется от пластика с 2021 года

Под запретительные меры также попали трубочки для питья, пластиковые мешалки для коктейлей, ватные и палочки для воздушных шаров. В будущем также планируется ограничить использование одноразовых контейнеров для еды и перерабатывать около 90 % пластиковых бутылок.

Коктейльные трубочки и ватные палочки под запретом. Евросоюз откажется от пластика с 2021 года

Как ожидается, такие глобальные меры позволят снизить уровень загрязнения мирового океана. Сейчас 70% всего пластикового мусора в европейских морях приходится как раз на пластиковую посуду, которую вполне можно заменить на продукцию из более экологичных материалов.

 
 
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Новости мира. Европейский парламент поддержал полный запрет пластиковой посуды на всей территории ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он вступит в...
 
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