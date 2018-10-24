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Истребитель СУ-27П пополнит экспозицию музея под открытым небом в Пинске
25.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Ранее аналогичным образом в Пинске появились боевая машина десанта,
Знаменитый Су-27 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, созданный в ОКБ Сухого в 70-х годах прошлого столетия. На основе машины создана целая линейка модификаций истребителя.
Су-27П – одноместный истребитель-перехватчик, используемый в войсках ПВО. Списанный образец авиационной техники приведен в экспонатное состояние. Идет подготовка к передаче СУ-27П из войсковой части в Пинск.
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