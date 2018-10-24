Истребитель СУ-27П пополнит экспозицию музея под открытым небом в Пинске



Министерство обороны Республики Беларусь приняло решение о выделении Пинскому горисполкому экспоната самолета СУ-27П для пополнения музея военной техники под открытым небом. Образец боевой техники Минобороны передает Пинску в качестве безвозмездной помощи. За 4 года это уже седьмой экспонат, приобретаемый городскими властями по проекту сотрудничества государственных органов в деле военно-патриотического воспитания граждан.







Ранее аналогичным образом в Пинске появились боевая машина десанта, плавающий танк, самоходное орудие и 3 пушки.

Знаменитый Су-27 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, созданный в ОКБ Сухого в 70-х годах прошлого столетия. На основе машины создана целая линейка модификаций истребителя.

Су-27П – одноместный истребитель-перехватчик, используемый в войсках ПВО. Списанный образец авиационной техники приведен в экспонатное состояние. Идет подготовка к передаче СУ-27П из войсковой части в Пинск.





Работники городского парка культуры и отдыха завершают работы по подготовке места для установки самолета. Располагаться он будет в экспозиции военной техники под открытым небом, рядом с военно-мемориальным объектом «Дот Молчанова» в нижнем парке.