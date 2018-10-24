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INSTAGRAM представил именные гифки Тины Кароль

25.10.2018 12:50 — Разное | Аргументы и факты  
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INSTAGRAM представил именные гифки Тины Кароль
Фото из открытых источников

Тина Кароль стала первой украинской певицей с собственными Инста-гифками.

В одной из самых популярных социальных сетей в мире, появилась Gif-анимация (гифки) с изображением Народной артистки Украины. Певица стала первой в СНГ, чьи именные гифки представлены в Instagram (Инстаграм) и теперь каждый пользователь может добавить gif-изображения в свои Stories (Сториз) и видео.

Анимированные изображения с артисткой, доступны для всех пользователей по запросу с именем певицы. Чтобы ваш «Сториз» украшали гифки с Тиной, нужно открыть приложение и в поиске Gif ввести «Тина Кароль». Вам будут предложены на выбор варианты с различными эмоциями певицы, а также несколько эмоджи-стикеров с названиями песен.

Напомним, что это не первая коллаборация Кароль с популярными приложениями. Ранее компания Viber представила именные стикеры с изображениями Тины, которые также доступны всем пользователям популярного мессенджера.

 

 
 
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В одной из самых популярных социальных сетей в мире, появилась Gif-анимация (гифки) с изображением Народной артистки Украины.
 
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