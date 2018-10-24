Мужчин, сломавших столичному маршрутчику челюсть, задержали в Минской области

Очевидцы помогли найти Hyundai и Mercedes с российскими номерами, люди из которых избили водителя минской маршрутки. Автомобили ехали в сторону Москвы. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал руководитель предприятия-перевозчика Алексей.

— После того как про нападение неизвестных сообщили в СМИ, мне начали писать и звонить люди. Сегодня около 11.00 Hyundai и Mercedes заметили на трассе М1 в Минской области, ехали они в сторону Москвы, — рассказал Алексей. — Я сразу позвонил в 102 и сообщил об этом. Был объявлен план «Перехват», этих людей задержали и отвезли в Борисовский РОВД.

Алексей также рассказал, что водителю, на которого было совершено нападение, успешно провели операцию. Чувствует он себя нормально.

Оперативно получить комментарий милиции AUTO.TUT.BY не удалось.

Напомним, вчера на улице Орловской Hyundai и Mercedes с российскими номерами заблокировали в первой полосе маршрутку № 1077. Неизвестные люди из этих авто вытащили водителя маршрутки из салона, один из них ударил его по лицу, второй в это время держал мужчину, чтобы тот не оказывал сопротивления.

После нападения неизвестные скрылись, а маршрутчик обратился в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти.