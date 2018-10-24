ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назван самый высокооплачиваемый актер сериалов

25.10.2018 12:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров на телевидении. Доходы подсчитывались за период с июня 2017-го по июнь 2018 года. Список опубликован на сайте издания.


Фото: кадр из сериала

Самым богатым оказался Джим Парсонс, исполнивший роль Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва». За 12 месяцев он заработал 26,5 миллиона долларов.

Следующие строчки списка самых богатых актеров сериала на телевидении заняли коллеги Парсонса по проекту. Джонни Галэки (роль Леонарда Хофстедтера) стал вторым в рейтинге с годовым заработком в 25 миллионов долларов. Третью строчку разделили Саймон Хелберг (Говард Воловиц) и Кунал Найар (Раджеш Кутраппали). Они заработали по 23,5 миллиона долларов.

В десятку этого рейтинга также вошли Марк Хэрмон, Эд О’Нилл, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон, Тай Баррелл и Эндрю Линкольн.

Суммарно 10 самых богатых актеров рейтинга заработали 181 миллион долларов за год.

Читайте также:
Названы сериалы, которые смотрят не отрываясь. Узнайте, кто в десятке лучших
Все кино на большом экране в Минске. Куда сходить сегодня? С десяток премьер на «Афише»

 
Фильм «Видения» и Джим Парсонс. Смотри онлайн здесь
Анджелина Джоли стала блондинкой. Фанаты ее не узнали

***

20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида, который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров на телевидении. Доходы подсчитывались за период с июня 2017 по июнь 2018 года. Список...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лондоне мужчина с отвёрткой напал на полицейских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика