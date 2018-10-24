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Назван самый высокооплачиваемый актер сериалов
Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров на телевидении. Доходы подсчитывались за период с июня 2017-го по июнь 2018 года. Список
Самым богатым оказался Джим Парсонс, исполнивший роль Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва». За 12 месяцев он заработал 26,5 миллиона долларов.
Следующие строчки списка самых богатых актеров сериала на телевидении заняли коллеги Парсонса по проекту. Джонни Галэки (роль Леонарда Хофстедтера) стал вторым в рейтинге с годовым заработком в 25 миллионов долларов. Третью строчку разделили Саймон Хелберг (Говард Воловиц) и Кунал Найар (Раджеш Кутраппали). Они заработали по 23,5 миллиона долларов.
В десятку этого рейтинга также вошли Марк Хэрмон, Эд О’Нилл, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон, Тай Баррелл и Эндрю Линкольн.
Суммарно 10 самых богатых актеров рейтинга заработали 181 миллион долларов за год.
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Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров на телевидении. Доходы подсчитывались за период с июня 2017 по июнь 2018 года. Список...
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