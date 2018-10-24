ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурс "Мой (не)бюджетный участок". Расскажите о своих тратах на даче и выиграйте приз

25.10.2018 12:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

FINANCE.TUT.BY запускает новый конкурс «Мой (не)бюджетный участок». Принять участие в нем могут огородники и садоводы, которые не разгибая спину выращивают овощи, фрукты, ягоды. Чтобы стать участником конкурса, надо рассказать, сколько вы в этом дачном сезоне потратили денег на садоводство и огородничество, а также написать, какую отдачу в итоге получили — какой урожай.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для начала нужно подбить расходы на участок. Расскажите, сколько денег потратили на семена, удобрения, рабочие инструменты, расходный материал, защитные средства. Сколько денег ушло на обработку земли? А сколько потратили средств на полив растений? А сколько денег ушло на проезд до участка? Подсчитывать до каждой копейки не нужно, можно округлять суммы.

Затем подсчитайте, сколько вы получили с участка в виде собранного урожая — овощей, фруктов, ягод. Сосчитать собранный урожай можно в штуках, килограммах, ведрах и т.д. Если получится перевести в денежный эквивалент по актуальным ценам на рынке или в магазине — это будет дополнительным плюсом.

И напишите, выгодно ли, по вашему мнению, выращивать овощи-фрукты на своем участке.

Не забывайте об иллюстрациях. Например, фотографии вашего участка, собранного урожая, сделанных закаток. А может быть у вас вырос гигантский или необычной формы овощ? Присылайте и такие фотографии. Всех участников мы попросим назвать свое имя и фамилию, а также оставить контактные данные — но если вы захотите, для читателей всегда сможете остаться анонимом. 

Только не будьте краткими: чем подробнее история будет расписана, тем лучше. Рассказывайте именно свои истории (можно истории своего семейства). Редакция оставляет за собой право отбирать для публикации истории, присланные на конкурс.

Для участия необходимо прислать документ в формате doc или docx на электронный адрес olga.antipenko@tutby.com с пометкой «Мой (не)бюджетный участок».

Конкурсные истории принимаются до 15 ноября 2018 года (включительно).

Среди всех присланных историй читатели выберут ту, которая понравится им больше всего, и мы вручим победителю денежный приз — 300,00 (триста) рублей 00 копеек, с учетом удержанного подоходного налога.

Победитель будет выбран путем открытого голосования на https://finance.tut.by с 15 по 17 декабря 2018 года. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале tut.by до начала проведения голосования — по 14 декабря 2018 года (включительно). Победитель будет объявлен 18 декабря 2018 года.

В конкурсе могут принимать участие только совершеннолетние.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY запускает новый конкурс "Мой (не)бюджетный участок".
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лондоне мужчина с отвёрткой напал на полицейских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика