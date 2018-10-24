FINANCE.TUT.BY запускает новый конкурс «Мой (не)бюджетный участок». Принять участие в нем могут огородники и садоводы, которые не разгибая спину выращивают овощи, фрукты, ягоды. Чтобы стать участником конкурса, надо рассказать, сколько вы в этом дачном сезоне потратили денег на садоводство и огородничество, а также написать, какую отдачу в итоге получили — какой урожай.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для начала нужно подбить расходы на участок. Расскажите, сколько денег потратили на семена, удобрения, рабочие инструменты, расходный материал, защитные средства. Сколько денег ушло на обработку земли? А сколько потратили средств на полив растений? А сколько денег ушло на проезд до участка? Подсчитывать до каждой копейки не нужно, можно округлять суммы.

Затем подсчитайте, сколько вы получили с участка в виде собранного урожая — овощей, фруктов, ягод. Сосчитать собранный урожай можно в штуках, килограммах, ведрах и т.д. Если получится перевести в денежный эквивалент по актуальным ценам на рынке или в магазине — это будет дополнительным плюсом.

И напишите, выгодно ли, по вашему мнению, выращивать овощи-фрукты на своем участке.

Не забывайте об иллюстрациях. Например, фотографии вашего участка, собранного урожая, сделанных закаток. А может быть у вас вырос гигантский или необычной формы овощ? Присылайте и такие фотографии. Всех участников мы попросим назвать свое имя и фамилию, а также оставить контактные данные — но если вы захотите, для читателей всегда сможете остаться анонимом.

Только не будьте краткими: чем подробнее история будет расписана, тем лучше. Рассказывайте именно свои истории (можно истории своего семейства). Редакция оставляет за собой право отбирать для публикации истории, присланные на конкурс.

Для участия необходимо прислать документ в формате doc или docx на электронный адрес olga.antipenko@tutby.com с пометкой «Мой (не)бюджетный участок».

Конкурсные истории принимаются до 15 ноября 2018 года (включительно).

Среди всех присланных историй читатели выберут ту, которая понравится им больше всего, и мы вручим победителю денежный приз — 300,00 (триста) рублей 00 копеек, с учетом удержанного подоходного налога.

Победитель будет выбран путем открытого голосования на https://finance.tut.by с 15 по 17 декабря 2018 года. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале tut.by до начала проведения голосования — по 14 декабря 2018 года (включительно). Победитель будет объявлен 18 декабря 2018 года.

В конкурсе могут принимать участие только совершеннолетние.