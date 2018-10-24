Ватикан запустил свою версию Pokemon GO − со святыми и «командой евангелизации»

В игре нужно искать не монстров, а святых и блаженных Католической церкви, а также библейских персонажей. После обнаружения святого игрок должен правильно ответить на некоторые вопросы о нём и затем добавить персонажа в свою электронную «команду евангелизации».

Как и оригинал, Follow JC Go использует GPS, чтобы определить позицию игрока. Приложение заботится о физическом и духовном здоровье игрока. Когда он проходит мимо храма в реальной жизни, игра предлагает остановиться и помолиться. Заработанную игровую валюту можно отдать на благотворительность.





Приложение разработала компания Fundación Ramón Pané в рамках подготовки к католическим Всемирным дням молодежи, которые пройдут в Панаме в январе 2019 года. Есть информация, что Папу Римского Франциска зарегистрировали первым пользователем игры.





Игра Follow JC Go доступна бесплатно для iOS и Android, но только на испанском языке. Разработчики обещают добавить и другие языки.