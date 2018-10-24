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Премия имени Сахарова присуждена Олегу Сенцову
Правозащитную премию Европейского парламента получит украинский режиссер Олег Сенцов.
Присуждаемая Европарламентом премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" 2018 года будет вручена украинскому режиссеру Олегу Сенцову.Об этом стало известно по окончании заседания глав фракций парламента ЕС в Страсбурге в четверг, 25 октября.
В шорт-лист кандидатов были также включены марокканский правозащитник Нассар Зефзафи и 11 неправительственных гуманитарных организаций, спасающих беженцев в Средиземном море.
Кого номинировали на премию Сахаров в 2018 году
В числе номинантов премии имени Сахарова 2018 года числились немецкая правозащитница турецкого происхождения Сейран Атеш, бывший судебно-медицинский фотограф сирийской военной полиции под псевдонимом Цезарь, американец Дуэйн Джонсон, выигравший иск против корпорации Monsanto и доказавший, что его диагноз - рак крови - был вызван использованием гербицида "Раундал", африканская неправительственная организация Agriforum и канадка Мэри Вагнер, активно выступающая против абортов.
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного РФ полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".
Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.
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Правозащитную премию Европейского парламента получит украинский режиссер Олег Сенцов.
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