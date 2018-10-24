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В МИД Беларуси прокомментировали намерение США выйти из "ракетного" договора

25.10.2018 12:35 — Разное | Партизан  
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Решение США выйти из Договора о РСМД не может не вызывать сожаления в Беларуси, заявили в МИД. Ведомство уверено, что этот документ — один из важнейших для безопасности на европейском континенте.

На днях Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Беларусь является страной-участницей соглашения и неукоснительно соблюдает все обязательства, напомнили в МИД.

«Мы рассматриваем этот документ как один из важнейших элементов современной архитектуры международной безопасности, который ранее и теперь способствует снижению напряженности на европейском континенте. Поэтому намерения США выйти из договора не может не вызывать сожаления и озабоченности», — заявили пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

В МИД считают, что такой шаг может нанести ущерб не только системе региональной безопасности, но и глобальной стратегической в принципе.

 
«Мы призываем воздержаться от таких поспешных решений, чреватых серьезными последствиями. Все вопросы, связанные с договором о ракетах малой и средней дальности нужно решать за столом переговоров путем диалога».

К тому же в этом году исполняется 30 лет с момента вступления договора в силу, и Беларусь считает, что стоит предпринять больше усилий для его укрепления.

«И важным шагом, наоборот, мог бы стать запуск дискуссии о подключении к договору еще большего количества стран и придания ему универсального характера».

В США считают, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, поэтому не намерены его соблюдать и хотят выйти из него. Такие претензии звучат не первый год, Россия все отвергает и выдвигает встречные обвинения по несоблюдению договора уже со стороны США. Вчера президент России Владимир Путин заявил, что отказ США от всех стратегических договоров приведет к новой гонке вооружений.

 
 
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Решение США выйти из Договора о РСМД не может не вызывать сожаления в Беларуси, заявили в МИД. Ведомство уверено, что этот документ — один из важнейших для...
 
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