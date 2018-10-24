На днях Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Беларусь является страной-участницей соглашения и неукоснительно соблюдает все обязательства, напомнили в МИД.





«Мы рассматриваем этот документ как один из важнейших элементов современной архитектуры международной безопасности, который ранее и теперь способствует снижению напряженности на европейском континенте. Поэтому намерения США выйти из договора не может не вызывать сожаления и озабоченности», — заявили пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.





В МИД считают, что такой шаг может нанести ущерб не только системе региональной безопасности, но и глобальной стратегической в принципе.





«Мы призываем воздержаться от таких поспешных решений, чреватых серьезными последствиями. Все вопросы, связанные с договором о ракетах малой и средней дальности нужно решать за столом переговоров путем диалога».





К тому же в этом году исполняется 30 лет с момента вступления договора в силу, и Беларусь считает, что стоит предпринять больше усилий для его укрепления.





«И важным шагом, наоборот, мог бы стать запуск дискуссии о подключении к договору еще большего количества стран и придания ему универсального характера».





В США считают, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, поэтому не намерены его соблюдать и хотят выйти из него. Такие претензии звучат не первый год, Россия все отвергает и выдвигает встречные обвинения по несоблюдению договора уже со стороны США. Вчера президент России Владимир Путин заявил, что отказ США от всех стратегических договоров приведет к новой гонке вооружений.