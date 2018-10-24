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Белорусская милиция задержала в Минске украинского журналиста Миколу Балабана
Издателя The Village Украина Микола Балабан приехал в Минск в качестве эксперта на форум Медиаменеджмента и IT. Ночью из отеля его забрала белорусская милиция.
Об этом сообщают в Фейсбуке организаторы журналистского Форума. Причины задержания пока неизвестны.
Около 12 часов журналиста отпустили.
Будет дополняться.
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Издателя The Village Украина Микола Балабан приехал в Минск в качестве эксперта на форум Медиаменеджмента и IT. Ночью из отеля его забрала белорусская милиция.
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