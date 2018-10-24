«Марионеточный режим Лукашенко за 10 лет получил $ 106 млрд российских дотаций»

"Завтра твоей страны" . Тема потери суверенитета Беларуси в последнее время часто фигурирует в СМИ и даже звучит и из уст высокопоставленных политиков. Имеет ли Россия виды на Беларусь и чего в реальности стоит опасаться? Это вопросы обсуждали эксперты во время круглого стола «Российская гибридная агрессия и устойчивость постсоветских стран» в Минске . Дискуссия получилась жаркой, пишет





— Российская политика за последние четыре года утратила какую-то связь с реальностью, — отметил руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников. — Мы видим новые вызовы и новую опасность. При этом надо учитывать, что политика России в отношении разных государств очень гибкая, адаптивная, и для каждой страны у нее формируются свои механизмы российского влияния. Мы должны понять, как на это реагировать.





«Кто платит, тот и заказывает музыку»





По мнению заместителя председателя Партии БНФ Игоря Лялькова, сегодня стратегической целью России является построение Российской империи 2:0 под уже общепризнанным понятием «русский мир».





— Каждый год только на улучшение имиджа России за границей выделяется порядка 10 млрд рублей, — поясняет Игорь Ляльков. — Изначально, когда это всё создавалось, в российской элите превалировали идеи мягкой силы. Для этого создавались аналитические центры и структуры, которые должны были продвигать идею русского мира на постсоветском пространстве. Россия также осуществляла покупку политических элит постсоветских государств, в том числе целых партий.





Но после российской интервенции в Грузию в 2008 году, стратегия и цели России поменялись, считает эксперт.





— Приблизительно с этого времени начинается подготовка интервенции в Украину. Россия начинает ставить задачу не столько влияния на текущую политическую жизнь стран, сколько создание базы для дестабилизации ситуации в нужный момент. Москва уже делает ставку на структуры более экстремистские, более маргинальные, которые прийти к власти при нормальной ситуации электоральном путем не могли, — отмечает Игорь Ляльков. — И фактически после начала интервенции в Украину мы можем наблюдать такую же деятельность и в Беларуси.





По мнению политика, цель России сегодня не просто установить марионеточные пророссийские режимы на постсоветском пространстве, а полноценный контроль Кремля.





— Создание таких марионеточный режимов, вроде режима Лукашенко — это первый этап. Потом задача стоит трансформировать этот режим в полностью подчиненный напрямую России и свести эти страны на уровень автономии Российской Федерации, — считает Игорь Ляльков. — В концепции «русского мира» Кремль не полагается на союзников. Ему союзников мало. Окончательной целью является установление полного прямого контроля.





— Однако марионеточный режим Лукашенко с 2005 по 2015 год получил 106 млрд долларов российских дотаций, — заметил Андрей Поротников. —Тут еще можно спросить, кто вообще чья марионетка?





— Но ведь кто платит — тот и заказывает музыку, — возразил на это Игорь Ляльков.





— Так и музыка эта им не особо нравится. По крайней мере, то, что мы наблюдаем в последнее время, — парировал Поротников.









«Россия применяет силу в тех странах, где цветные революции происходят с целью интеграции в западные структуры»





Между тем политолог Валерий Карбалевич не согласился с тезисом, что Россия планирует полное подчинение Беларуси.





— Я думаю, что всё несколько сложнее, — считает эксперт. — Обратите внимание, как Россия относилась к цветным революциям на постсоветском пространстве. В тех странах, где цветные революции происходили под антироссийскими лозунгами, при активной поддержке Запада и с целью интеграции в западные структуры — тут Россия действовала жёстко, применяя силу. Это мы видели на примере Грузии, Украины.





Но есть и другие примеры, как например, свержение власти в Кыргызстане в 2010 году и смена власти революционным путем в 2018 году.





— Россия отнеслась к этому достаточно спокойно, — напоминает Валерий Карбалевич. — Именно потому, что не стоял вопрос о смене геополитической ориентации. И в этом смысле, возможно, это какой-то прогноз и для Беларуси в случае неких таких подобных событий.





Также, по мнению политолога, следует учитывать еще один важный момент: на чем зиждется российское влияние на постсоветском пространстве. Это поддержка авторитарных режимов.





— Поскольку на постсоветском пространстве доминирует авторитарные режимы, то логична их ориентация на Россию и логично влияние России на эти режимы. И тут в Беларусь — это просто классика такого подхода — поясняет Валерий Карбалевич. — Поэтому когда Лукашенко выбирает между какими-то угрозами — с одной стороны, угроза российского информационного влияния, а с другой стороны, угроза демократизации, влияние независимых СМИ, — то Лукашенко в таком случае душит независимые СМИ, а к российским относится достаточно лояльно.





«Главная угроза для независимости Беларуси — это Лукашенко и мы сами»





Со своей стороны социолог Сергей Николюк вспомнил недавнее обещание Лукашенко раздать всем белорусам оружие, чтобы они смогли защищать свою не зависимость. Вот только, по мнению эксперта, защищать они будут вовсе не независимость.





— Надо трезво смотреть на то, что происходит в Беларуси. Еще когда существовал НИСЭПИ, он в 2015 году спросил белорусов, как же они будут реагировать, если произойдет агрессия с Запада или с Востока. Так по данным, агрессии со стороны России сопротивлялись бы с оружием в руках 19%, стремились бы приспособиться 53%, а приветствовали бы эти изменения 12%. Вот это то ядро внутри белорусского общества, которое даже будет радо таким событиям, — поясняет Сергей Николюк.





Данные по агрессии со стороны войск НАТО также красноречивы. Сопротивлялись бы с оружием в руках 31% белорусов, старались бы приспособиться 46%, приветствовали бы 6%.





— Понятно, что это определенная декларация, — отмечает социолог. — Но сегодня главная характеристика белорусского общества — это раскол на большинство и меньшинство. Так вот наше большинство — пророссийское. Это социальная периферия, люди, с низким уровнем образования, пожилые, живущие в сельской местности и малых городах. Но главная проблема в том, что белорусская власть опирается на это большинство. И вот именно это не оставляет будущего для Беларуси.





Что будет в случае агрессии с любой стороны? — задается вопросом эксперт.





— Понятно, что Запад не будет подбирать нашу периферию, а вот с Востока ее как раз могут и подобрать, — уверен Сергей Николюк. — И вот поэтому, балансируя и не опираясь на активное и более модернизированное меньшинство, наша власть и составляет главную угрозу для независимости Беларуси.





Эта угроза реализуется в ежедневных делах и в том числе в серьезной экономической привязке Беларуси к России.





— Экономический разрыв с Россией приведёт просто к хаосу, и никакая власть после этого не удержится. А значит, повторение балтийского пути в этом плане становится невозможным, — считает Сергей Николюк. — Поэтому я хочу обратить внимание, что главные наши проблемы находятся внутри нас, в нашем обществе.