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Лявон Вольский выступит с "Крамбамбулей" перед матчем Беларусь — Франция
Лявон Вольский с группой "Крамбамбуля" выступит перед хоккейным матчем Беларусь — Франция 8 ноября.
Фото: hockey.by
Об этом
Выступление состоится накануне и в перерыве стартового матча турнира "Кубок 4 наций velcom".
Концерт начнется за 20 минут до стартового вбрасывания поединка. Сообщается, что музыканты вживую сыграют неофициальный гимн белорусских болельщиков "Тры чарапахi".
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Лявон Вольский с группой "Крамбамбуля" выступит перед хоккейным матчем Беларусь — Франция 8 ноября.
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